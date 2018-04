Mit Sandweierer Siegeswillen

Arnold Manz legte vollen Körpereinsatz an den Tag. Das mag bei einem Handball-Trainer durchaus vorkommen - auch, wenn er "nur" an der Seitenlinie wirbelt, fuchtelt und anpeitscht. Der Coach der SG Steinbach/Kappelwindeck hängte sich aber erst nach dem äußerst knappen Sieg bei der starken HSG Strohgäu so richtig rein, genauer gesagt: Er ging zu Boden. Um für das Siegerfoto seine Mädels und obendrein auch noch die Anzeigetafel mit dem 28:29 ins Bild zu kriegen, legte sich Manz flach aufs Parkett.

Gewinnt der Oberligazweite auch am Sonntag in der heimischen Halle 2 der Sportschule Steinbach gegen die HSG Mannheim, sollte Manz - und auch sein Trainerkollege Kevin Bauer - aber tunlichst selbst auch aufs Siegerfoto, denn es könnte ein historisches sein: Mit einem Erfolg gegen die robuste Mannschaft aus der Quadratestadt wäre der Rebland-SG der Aufstieg in die dritte Handball-Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

"Ich habe ein gutes Gefühl", versichert der SG-Coach. Dieses speist sich auch durch die Ereignisse in der äußerst turbulenten Schlussphase in Schwieberdingen gegen die HSG. Nicht nur, dass sein Team in allerletzter Sekunde ein bereits verloren geglaubtes Spiel noch umgebogen hat, sondern vor allem der "Gefühlsausbruch" nach dem Schlusspfiff hat den erfahrenen Handball-Macher nachhaltig beeindruckt: "Ich habe die Mädels noch nie so euphorisiert, so emotional gesehen. Man hat gemerkt: Sie sind sehr fokussiert und wollen das Ding jetzt durchziehen." Dieses Ding wird allerdings nicht leicht, schließlich kommt mit den fünftplatzierten Mannheimerinnen ein ehemaliger Meisterschaftsfavorit nach Steinbach. Nur gut, dass Manz wieder auf alle Spielerinnen zurückgreifen kann, auch Celine Baier ist am Sonntag mit an Bord.

Lautstarke Unterstützung wird die SG von den Rängen erhalten, unter anderem haben sich die Oberliga-Meister des TVS Baden-Baden angekündigt, die den Rebländerinnen am vergangenen Wochenende vorgemacht haben, wie man einen Matchball verwandelt. "Von deren Siegeswillen können wir uns was abschneiden", hofft Manz. Sollte es gegen Mannheim mit einem Sieg nichts werden, hat die SG eine Woche später zu Hause gegen Heidelsheim eine weitere Chance auf den Aufstieg.

Nur noch eine einzige Möglichkeit hat hingegen die SG Muggensturm/Kuppenheim. Um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu halten, muss MuKu am Sonntag in der Sporthalle am Cuppamare gegen den Tabellendritten Wolfschlugen gewinnen. Das wäre aber nur die halbe Miete: Gleichzeitig darf die vierletzte SG Heidelsheim keines ihrer beiden letzten Spiele gewinnen. Diese Ausgangslage ist nicht wirklich prickelend, "aber das können wir jetzt nicht mehr ändern", sagt Hannes Niethammer. Zumindest was die eigene Aufgabe angeht, ist der Interimstrainer zuversichtlich: "Wir haben in den vergangenen Wochen vernünftig Handball gespielt und ich sehe keinen Grund, warum das gegen Wolfschlugen nicht auch so sein sollte."