"Alle Jahre wieder"

Bühlertal



SV Bühlertal krönt englische Woche Bühlertal (hu) - Der SV Bühlertal hat das Lokalderby in der Landesliga gegen den VfB Bühl auf dem Mittelberg am Samstag verdient mit 1:0 gewonnen. Obwohl der VfB 30 Minuten in Überzahl agierte, erzielte Bühlertals Jonas Knobelspies in der 67. Minute den Treffer des Tages (Foto: toto). » Weitersagen (hu) - Der SV Bühlertal hat das Lokalderby in der Landesliga gegen den VfB Bühl auf dem Mittelberg am Samstag verdient mit 1:0 gewonnen. Obwohl der VfB 30 Minuten in Überzahl agierte, erzielte Bühlertals Jonas Knobelspies in der 67. Minute den Treffer des Tages (Foto: toto). » - Mehr