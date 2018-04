"Major Tom" lässt grüßen Von Christian Rapp Schon Peter Schillings "Major Tom" wusste 1982: "Effektivität bestimmt das Handeln." 36 Jahre später ging den Kuppenheimer Verbandsligakicker im Heimspiel gegen den Offenburger FV ebendiese nahezu komplett ab - was im Fußballgeschäft meistens gleichbedeutend mit einer Niederlage ist. Reihenweise Torchancen, sei es aus kürzester Distanz, allein vor dem gegnerischen Torhüter oder per Kopf über das Gehäuse, wurden vergeben. Der SV 08 brachte das runde Leder - abgesehen von einem Elfmetertor - einfach nicht ins Eckige unter. Mit fatalen Folgen: Anstatt den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf drei Punkte auszubauen, trennt die Wörtelkicker lediglich das bessere Torverhältnis von der Todeszone. "Wir waren, gerade nach dem 0:1, zu blauäugig. Statt das Spiel zu beruhigen, fangen wir keine Minute später das zweite. Und vor dem gegnerischen Tor waren wir nicht effektiv genug. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen", trauert 08-Trainer Matthias Frieböse den drei möglichen Punkten nach. Schließlich sei man gegen einen OFV, der wieder mit den Topleuten Marco Petereit und Dimitrios Tsolakis von Anfang an agierte, "in der Defensive gut gestanden" und habe "kaum was zugelassen". Die Niederlage ist mittlerweile aufgearbeitet, der Blick nach vorne gerichtet. "Die Jungs haben richtig gut trainiert. Jetzt gilt es, den Fokus auf das nächste wichtige Spiel zu richten." Natürlich ist als Tabellen-13. (28 Punkte) im Kampf um den Klassenerhalt jedes Spiel von großer Bedeutung, doch morgen bittet der SV 08 den Mitkonkurrenten FC Singen (16. mit 24 Punkten) zum heißen Tanz ins Wörtel. Ultimativer Abstiegsgipfel also. "Mit einem Sieg haben wir die Möglichkeit, den Abstieg des FCS fast schon zu besiegeln. Ich glaube nicht, dass sie dann sieben Punkte nochmal auf uns aufholen können", sagt Frieböse. Gerade deswegen glaubt der 08-Coach, dass die Gäste "alles in die Waagschale" werfen werden. "Es wird ein schwieriges Spiel. Wir müssen mit viel Tempo in die Begegnung gehen, die Zweikämpfe annehmen und gewinnen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht ins offene Messer laufen", sagt Frieböse, der wohl weiterhin auf den verletzten Andreas Weisgerber verzichten muss, und schiebt hinterher: "Und natürlich müssen wir eine konsequentere Chancenverwertung an den Tag legen." Stichwort Effektivität. Auf dieses Zauberwort wird es auch am Dienstag beim Kuppenheimer Gastspiel beim SC Lahr, immerhin Tabellenfünfter, ankommen. "Lahr ist wie der OFV ein Topteam der Liga. Um dort zu punkten, muss vieles passen", meint Frieböse. Mut machen dürfte dem SV 08 ein Blick auf die Vorrunde. Dort wurde Singen mit 5:1 abgeschossen. Derart beflügelt kämpften die Wörtelkicker den SCL mit 1:0 nieder. Durchaus ein gutes Omen für den bevorstehenden Doppelspieltag. Bei "Major Tom" heißt es schließlich auch: "Alles läuft perfekt, schon seit Stunden." Der SV 08 braucht lediglich drei perfekte Stunden - für sechs Punkte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Nachholspiele im Fußballbezirk Baden-Baden (red) - Der 1. SV Mörsch muss beim Nachholspieltag in der Verbandsliga gegen den FC Neustadt ran. Elchesheim empfängt Sinzheim in der Landesliga zum Derby. In den beiden Kreisligen A finden insgesamt vier Nachholbegegnungen statt. (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Der 1. SV Mörsch muss beim Nachholspieltag in der Verbandsliga gegen den FC Neustadt ran. Elchesheim empfängt Sinzheim in der Landesliga zum Derby. In den beiden Kreisligen A finden insgesamt vier Nachholbegegnungen statt. (Foto: toto). » - Mehr Rheinstetten

Abstiegsderby in Mörsch Rheinstetten (rap) - Abstiegsgipfel und zugleich Derby: Am Samstag (15.30 Uhr) kämpfen der 1. SV Mörsch und der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel behielt der SVM mit 3:1 im Wörtel die Oberhand (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Abstiegsgipfel und zugleich Derby: Am Samstag (15.30 Uhr) kämpfen der 1. SV Mörsch und der SV 08 Kuppenheim in der Fußball-Verbandsliga um wertvolle Punkte für den Klassenerhalt. Im Hinspiel behielt der SVM mit 3:1 im Wörtel die Oberhand (Foto: toto). » - Mehr