Paderborner Feierbiester im Wildpark

Der Spitzenreiter zu Gast beim Tabellendritten, die beste Auswärtself bei der zweitbesten Heimmannschaft, die erfolgreichste Offensive bei der stabilsten Abwehr - das sind die Eckdaten des Drittligaspiels Karlsruher SC gegen den SC Paderborn (morgen, 14 Uhr).

Die Ostwestfalen haben am vergangenen Samstag vorzeitig den Aufstieg in die Zweite Liga klargemacht und können im Wildparkstadion locker aufspielen. Ob das gut oder schlecht ist für den KSC, wird sich weisen. Schließlich könnten sich nach dem Aufstieg Nachlässigkeiten ins SCP-Spiel einschleichen, andererseits kann die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ohne taktisches Geplänkel zu Werke gehen und einfach Fußball spielen. "Ich weiß es nicht", zuckt Oliver Kreuzer, der Sportdirektor der Wildparkprofis, mit den Schultern. Darüber nachzudenken, bringe auch nichts. "Wir gehen dieses Spiel so an, wie jedes andere auch: Wir wollen gewinnen." Keine Frage: Das wird sicher schwer, denn der SCP hat zuletzt in der Liga siebenmal hintereinander gewonnen, mit 23:0 Toren, und ist seit elf Spielen ungeschlagen.

"Da kommt ein Brett auf uns zu", meint Alois Schwartz, das sein Team aber durchaus bohren könne. "Es liegt an uns, ob Paderborn gut spielt", so der Karlsruher Cheftrainer weiter. Er glaube nicht, dass bei den Gästen nach deren Aufstieg "ein paar Prozent fehlen." Der SCP sei eine "charakterstarke Mannschaft", die in Karlsruhe nicht in "Feierlaune" antrete. "Die wollen hier drei Punkte", und sich damit vollumfänglich für die 0:2-Heimniederlage im Hinspiel revanchieren.

Um dies zu verhindern, müsse seine Mannschaft ihre Chancen so konsequent nutzen wie am Montagabend beim 4:2-Sieg in Zwickau, aber besser verteidigen. Damit sprach Schwartz vor allem den zweiten Treffer des FSV an.

Bei der Frage nach seiner Startelf und der Grundordnung, in der er seine Schützlinge auf den Platz schicken werde, ließ Schwartz durchblicken, dass diesbezüglich gegenüber dem Spiel in Zwickau (4-1-4-1) keine Änderungen zu erwarten seien. Mittelstürmer Marvin Pourié jedenfalls hat in Westsachsen als Kämpfer, Läufer, Vorbereiter und Torschütze überzeugt. Kapitän Kai Bülow lieferte als alleiniger Sechser eine solide Leistung ab.

Wichtig sei, dass er personell aus dem Vollen schöpfen könne, sagt Schwartz, denn Marc Lorenz hat seine Gelb-Sperre abgesessen. Zudem sei es wichtig, dass sein Team - je nach Bedarf und Spielverlauf - nicht nur ein System drauf habe, sondern mehrere.