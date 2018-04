OSG strebt den zwölften Titel an

Spannender kann der Monatswechsel für das deutsche Schach und die "stärkste Liga der Welt" nicht werden: Zum zweiten Mal wird das Saisonfinale als zentrale Endrunde in einem großen Berliner Hotel ausgespielt. 70 Großmeister, zahlreiche andere Titelträger des Weltschachbundes und die stärksten Amateure in 16 Mannschaften wollen es von morgen bis einschließlich Dienstag noch einmal wissen - allen voran die punktgleichen Vereine an der Tabellenspitze: Titelverteidiger OSG Baden-Baden und Rekordmeister SG Solingen. Setzt sich die OSG durch, kann sie nach Anzahl der errungenen deutschen Meisterschaften mit Solingen gleichziehen. Zwölf Titel stünden dann auf beider Konto.

Aber die drei Tage in Berlin werden ein langer Weg für die Spieler von der Oos. Gleich morgen (14 Uhr) muss mit dem SV Hockenheim eine richtig hohe Hürde genommen werden. Das Team aus der Stadt des Motodroms wird ordentlich Gas geben, und zwar vermutlich in Bestbesetzung, denn die Motivation ist klar: Beim Titelrennen vom dritten Tabellenplatz aus noch kräftig mitzumischen. Die bestmögliche Aufstellung ist auf Baden-Badener Seite hingegen ausgeschlossen. Vor allem der in Hochform spielende, kommende Herausforderer von Weltmeister Magnus Carlsen, Fabiano Caruana wird fehlen. Er, der erst vor drei Wochen vor dem Weltmeister als Sieger der "Grenke Chess Classic" durchs Ziel ging, möchte sich derzeit auf einem Turnier in Amerika einen weiteren "Skalp" an den Gürtel hängen: die US-Meisterschaft. Nach Hockenheim warten die SG Speyer-Schwegenheim am Montag (14 Uhr) und zu guter Letzt der SV Hofheim am 1. Mai (10 Uhr) auf die Kurstädter - das vermeintlich leichtere Restprogramm im Vergleich zu Solingen. Die Klingenstädter müssen ihre Mitfavoritenstellung noch gegen Deizisau, Schwäbisch Hall und Aachen bestätigen. Auch sie können - als Trost für Baden-Baden - wahrscheinlich nicht in Bestbesetzung antreten und haben mit dem Tabellenfünften, den Schachfreunden Deizisau, ebenfalls noch eine harte Nuss zu knacken.

Behaupten sich beide Vereine am Ende weiterhin punktgleich an der Tabellenspitze, wird zu einem neuen Termin ein Stichkampf um den Meistertitel angesetzt.(red)