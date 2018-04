Vorentscheidung in Titelfrage

Im Showdown sind die Top Vier der Liga unter sich: Phönix gastiert bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn (26:14), die HR muss bei den Panthers Gaggenau (27:13) bestehen. Das Heft des Handelns hält vor den letzten beiden Runden dabei die Südbadenliga-Reserve in der Hand. Zwei Siege heute und zum Abschluss zu Hause gegen Schlusslicht TVS Baden-Baden III und Thomas Schuppans Team würde den direkten Weg in die Landesliga nehmen. Rastatt müsste dann den Umweg über die Aufstiegsspiele gegen den Vizemeister des Bezirks Offenburg - Schramberg (33:15) oder Zunsweier (32:16) - nehmen.

Gastgeschenke darf der BSV aber im Schwarzwald nicht erwarten: Die SG sammelte vielmehr zuletzt kräftig Selbstvertrauen durch einen 35:26-Erfolg bei der HSG Murg (23:17) und unterstrich dabei ihre gute Form. Speziell Marcel Bauer, Dreh- und Angelpunkt in Krzysztof Lisieckis Team, spielte bärenstark auf. Der SG-Trainer war zufrieden: "Das war eine über 60 Minuten rundum positive Leistung." Darauf aufbauend möchte man nun Phönix die Meisterschaftssuppe versalzen. Zum einen, um sich beim letzten Auftritt der Saison nachhaltig von den eigenen Fans zu verabschieden, zum anderen fehlt noch ein Heimsieg in einem Spitzenspiel. "Sowohl gegen Rastatt als auch gegen die Panthers hatten wir das Nachsehen", erinnert Lisiecki. Ein drittes Mal soll es nicht geben.

Zeitgleich treffen ab 20 Uhr in der Realschulsporthalle die Panthers Gaggenau und die HR aufeinander. "In diesem Match können wir beweisen, dass wir an einem guten Tag auch die Ligaspitze schlagen können", hofft Christian Kohlbecker, der Trainer der Raubkatzen, dass sein Team den Gästen in Sachen Motivation in nichts nachsteht. "Das Saisonende ist nahe und alle Akteure werden nochmals das Letzte aus sich rausholen", kündigt er an, und verspricht: "Rastatt wird im Kampf um die Meisterschaft sicher nichts geschenkt." In Anbetracht des Saisonfinales am Sonntag in einer Woche beim aktuellen Tabellenführer geht es auch für den TVS Baden-Baden III heute um alles.

Gegen die Reserve der SG Steinbach/Kappelwindeck (21:19) gilt es, die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. "Nur ein Sieg gegen die Rebland-SG würde die Hoffnung, noch den vorletzten Tabellenplatz zu erreichen, nähren", sagt Thorsten Armbruster. Wie so oft, bedauert der Coach des TVS-Perspektivteams, könne er hierfür nicht auf den vollen Kader zugreifen. Es müsse aber dennoch "alles in die Waagschale geworfen werden", fordert Armbruster.

Der direkte TVS-Konkurrent, die Reserve der HSG Hardt (10:30), strebt nach nur einer Niederlage in den vergangenen fünf Spielen gegen die Reserve des ASV Ottenhöfen (15:25) die nächsten Punkte an, womit man dann die Rote Laterne wohl endgültig los wäre. Den Spieltag komplettieren der bereits gerettete TuS Memprechtshofen (14:26) und die HSG Murg (23:17).(maha)