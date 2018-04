Neuer Stern am KSC-Himmel

Am Karlsruher Fußballhimmel ist - überspitzt formuliert - ein neuer Stern aufgegangen. Marvin Pourié (27) kam am 27. Januar vom dänischen Erstligisten Randers FC in den Wildpark und sollte spätestens in der nächsten Saison die Tore schießen, die Fabian Schleusener derzeit für den Karlsruher SC erzielt. Denn der ist vom SC Freiburg nur bis zum 30. Juni ausgeliehen und hat vermutlich keine Zukunft bei den Blau-Weißen.

Bis vorletzte Woche war der mit Trainingsrückstand und einem Mangel an Spielpraxis in Karlsruhe eingetroffene Pourié nur Stürmer Nummer vier in der Karlsruher "Hackordnung" hinter Schleusener (17 Punktspieltore), Anton Fink (8) und Dominik Stroh-Engel (1). Über mehr als Kurzeinsätze kam der zweifache Familienvater deshalb zunächst nicht hinaus. Im Halbfinale des badischen Vereinspokals gegen den Regionalligisten Waldhof Mannheim (4:0) jedoch stand er in der Startelf und erzielte zwei Tore. Vier Tage später, beim Drittligaspiel in Zwickau (4:2), schenkte ihm Cheftrainer Alois Schwartz erneut das Vertrauen - und Pourié zahlte wieder zurück: mit einem Tor und einer Vorlage. Darüber hinaus ergänzte er das Karlsruher Spiel mit der Laufbereitschaft und dem körperlichen Einsatz, die auf der Zielgeraden dieser Saison, im Kampf um Platz drei, ausschlaggebend sein könnten.

"Acht Tore in zwei Spielen", fasste Pourié den Pokal- und Punktspielerfolg zusammen, "das passiert nicht gerade oft." Aber: "Die Qualität ist da, das Selbstvertrauen ist da. Wir trainieren hart, steigern uns und pushen uns gegenseitig." Dass der Knoten, was das Tore schießen anbelangt - der KSC rangiert diesbezüglich nur auf Rang zehn - jetzt im Endspurt offensichtlich geplatzt sei, "ist eine gute Sache."

Kapitän Bülow droht Reservistenrolle

Auch heute, im drittletzten Spiel der regulären Drittliga-Saison, zuhause gegen den schon als Aufsteiger feststehenden Tabellenführer SC Paderborn (14 Uhr/live im SWR), ist mit Pourié in der Startelf zu rechnen. Fink wird wohl wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Auch Kapitän Kai Bülow droht die Reservistenrolle. Im gestrigen Abschlusstraining gehörten jedenfalls beide Routiniers zur B-Elf.

"Wir müssen besser gegen den Ball arbeiten", sagte KSC-Trainer Alois Schwartz nach dem Spiel in Zwickau und den beiden Gegentoren. "Paderborn hat 83 Tore geschossen und viele torgefährliche Spieler." Und "satt" sind die Gäste trotz des Aufstiegs vermutlich noch nicht. Für eine Kaffeefahrt ins Badische ist Steffen Baumgart sicher nicht der richtige Trainer. "Die wollen hier gewinnen", vermutet der Karlsruher Chefcoach.