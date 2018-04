Viele Tore und turbulente Minuten

Rund 150 Zuschauer sahen am Freitagabend den erwartet klaren Sieg des MSC Taifun Mörsch gegen den MSC Malsch. Am Ende stand es 15:3 für den amtierenden Pokalsieger. Dabei mussten die Hausherren drei verletzungsbedingte Ausfälle vor der Partie kompensieren. Trotzdem war Trainer Enrico Tritsch mit der Leistung seines Teams sehr zufrieden: "Unter diesen Voraussetzungen zeigte mein dezimierter Kader eine abgeklärte Leistung und konnte Malsch unser Spiel aufzwingen. Kompliment meinerseits an die Mannschaft, insbesondere im Spiel nach vorne gelangen uns teilweise fantastische Kombinationen und Torabschlüsse." Den Torreigen eröffnete Robin Faisz in der 8. Minute mit dem 1:0. Ali Topkaya (16.) und Patrick Palach (20.) erhöhten auf 3:0. Im zweiten Viertel baute Palach (21., 23., 28., 36.) bei einem Gegentreffer von Stefan Theuermann (33.) die Führung auf 7:1 aus. Im dritten Viertel ging das muntere Toreschießen weiter. Palach (46., 51., 59.), Lucca Fuchs (58.) und Marcel Batrenik (60.) gelangen weitere Tore für Taifun. Theuermann war zweimal erfolgreich (52., 53.). Mit einer 12:3-Führung ging es ins letzte Viertel. Hier machten Faisz (69., 80.) und Palach (75.) machten dann alles klar.

Ein hitziges und turbulentes Spiel erlebten die 200 Zuschauer am Samstag n in Philippsburg. Am Ende trennten sich der MSC und Comet Durmersheim 3:3. Der Altmeister führte nach 45 Minuten durch Tore von Norman Brunner (5., 26.) und Michael Jockers (45.) 3:0 und sah schon wie der sichere Sieger aus. In einer Auszeit fand MSC-Spielertrainer Jan Zoll wohl die richtigen Worte, denn die Hausherren drehten die Partie. Zoll verkürzte in der 47. Minute auf 1:3 und stellte mit seinen weiteren Treffern (57. und 79.) obendrein den Ausgleich her. In der letzten Minute sah Gästetrainer Wolfgang Fröhlichnach einer Auseinandersetzung mit Schiedsrichter Uwe Gerber die Rote Karte.

Ein schönes und faires Spiel sahen die 350 Zuschauer in der Motoball-Arena in Ubstadt-Weiher. Der heimische MSC schlug dabei den MBV Budel verdient mit 10:3. "Das war echte Werbung für den Motoball", freute sich MSC-Vorsitzende Sabine Klütz nach der Partie, "die Zuschauer haben schöne Tore gesehen." Luca Böser (7.) und Kevin Gerber (11., 19.) brachten die Spargelstädter im ersten Viertel mit 3:0 in Führung. Budel spielte aber gut mit und verkürzte in der 29. Minute durch Miel Looijmans auf 3:1. Gerber stellte vor der Halbzeit mit einem Doppelschlag (34., 39.) den alten Abstand wieder her. Das 6:1 erzielte der gut aufgelegte Gerber dann in der 50. Minute. Carlo van Geltrop erzielte eine Minute später den zweiten Treffer für die Gäste. Dominik Hassis erhöhte in der 57. Minute auf 7:2. Im letzten Viertel machte der MSC alles klar: Gerber (60., 79.) und Hassis erzielten drei weitere Treffer für die Hausherren. Looijmans (70.) war für die tapferen Niederländer erfolgreich. (tm)