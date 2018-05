KRS erneut deutscher Meister

Bei der letzten Ausscheidung hatten sich die zwei Varnhalter Einradmannschaften sowie eine Vierer-Kunstradmannschaft für diesen Saisonhöhepunkt qualifiziert. Entsprechend wurden laut Mitteilung teilweise sechs Trainingseinheiten pro Woche absolviert, um optimal vorbereitet an den Start gehen zu können. Dennoch brauchte das junge Varnhalter Team am Wochenende einige Zeit, um in Wettkampfatmosphäre zu kommen sowie das entsprechende Gefühl für Boden, Halle und das ganze Umfeld zu kriegen. So wurde jede Möglichkeit genutzt, um vor Ort noch irgendwie ein paar Minuten auf den Einrädern verbringen zu können. Die obligatorische Kampfrichterschulung am Freitagabend verlief ebenfalls nicht wie gewohnt, entsprechend unzufrieden verließ das KRS-Team die Halle.

Am nächsten Morgen begann die Vorbereitung auf den Wettbewerb im Sechser-Einrad: Mit einem knappen Vorsprung in der aufgestellten Schwierigkeit durften Katharina Jörger, Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz, Lucie Prokopy und Kathi Häberle als letzte der zwölf qualifizierten Mannschaften an den Start gehen. Die sechs jungen Frauen begannen etwas verhalten und hatten Angst, Fehler zu machen. Insgesamt zeigten sie keine großen Patzer, allerdings häuften kleine Unsauberkeiten, weshalb die Rebländerinnen am Ende auf dem zweiten Platz landeten. Insgeheim hatten sie sich mehr erhofft, aber das Siegerteam aus Aach war nicht zu schlagen.

Im Vierer-Kunstrad gehörte die Varnhalter Mannschaft nicht zum Favoritenkreis, auch die Sportlerinnen machten sich keinen Druck und konnten das äußerst schwierige Programm sehr zufriedenstellend abliefern, heißt es in der Mitteilung. Allerdings gab es zwei Absteiger mit hohen Schwierigkeitsabzügen, so dass die Punktzahl abnahm. Am Ende erreichten Lucie Prokopy, Nele Strohmeier, Amelie Kilian und Annika Fritz den achten. Rang.

Zuversichtlich startete dann das Vierer-Einradteam in den letzten Wettkampf. Der KRS-Trainer hatte im Vorfeld den Schwierigkeitsgrad der Kür etwas nach unten korrigiert und so das Risiko minimiert. Nele Strohmeier, Annika Fritz, Amelie Kilian und Katharina Jörger gingen mit der Höchstschwierigkeit in diesem sehr dichten Starterfeld als letzte die Fläche. Wiederum lag die Mannschaft aus Aach mit einer hohen Punktzahl in Führung, aber die Rebländerinnen waren glänzend eingestellt und konnten die Vorgaben der Trainer optimal umsetzen. Mit voller Konzentration und dem Vertrauen auf die eigene Stärke wurden sämtliche Drehungen und Pirouetten perfekt gezeigt. In einer unvorstellbaren Geschwindigkeit spulten sie die 23 Schwierigkeiten ab: Unter tosendem Applaus verließ das KRS-Team die Fahrfläche. Die Kampfrichter waren sich sofort einig und es leuchtete die eins auf der Anzeige auf. Kurz darauf wurden die Mädels zur Siegerehrung geladen und erhielten die verdienten Pokale.

Bereits am Sonntag geht es weiter: Für die Schüler stehen die badischen Titelkämpfe in Kieselbronn mit den Qualifikationen zu den deutschen Meisterschaften an. (red)