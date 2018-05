Phönix-Reserve kann den Meistersekt kaltstellen

SG Freudenstadt/B. -

BSV Sinzheim II 34:37.

Die SG lag nur beim 1:0 und 2:1 vorne, danach übernahm der BSV das Kommando. Die Hausherren hielten zunächst noch Schritt (11:11), beim 11:14 betrug die Differenz dann erstmals drei Tore. Den Vorsprung verteidigte der Tabellenführer in der Folge konsequent (Halbzeit 20:22). Beim 26:30 (49.) und noch mehr beim 29:33 (54.) roch es stark nach Auswärtssieg. Doch die SG gab sich nicht geschlagen (33:34), zwei Zwei-Minuten-Strafen verhinderten dann aber eine erfolgreiche Aufholjagd.

Tore für Freudenstadt: Baur 12/4, Kneissler 5, Müller, Schwab je 4, Bauer 4/1, H. Benzing 3, Gubler, Sättler je 1 - für Sinzheim: Richter 7, Rumpf 6/6, Kirschner 5, Krell, Vogel je 4, B. Huck 3, A. Huck, K. Walter, D. Walter je 2, Ernst, M. Walter je 1.

Panthers Gaggenau -

HR Rastatt/Nied. 24:25.

Das Rumpfteam der Panthers legte einen sehr guten Auftritt hin und konnte mit den favorisierten Gästen mithalten (7:6). Kurz vor der Pause führten die Gastgeber erstmals mit zwei Toren (12:10), doch mit dem Halbzeitpfiff schaffte die HR wieder den 13:13-Ausgleich. Nach Wiederbeginn sahen die Zuschauer zunächst ein leichtes Übergewicht der Gäste. Aber die Murgtäler gaben nie auf und konnten immer wieder den Anschluss herstellen. In der 57. Minute fiel dann der verdiente Ausgleichstreffer zum 24:24. Die Gäste konterten ihrerseits, den letzten Angriff setzten die Panthers dann ans Lattenkreuz.

Tore für Gaggenau: Wagner 8/2, Friedrich 4, Deck 3, Kohlbecker 3/2, Koinzer, Sink, Straub je 2 - für Rastatt: Fuchs 7/1, Jochim 5/2, Hänel 3, Huck, Behrendt, Schiff je 2, Pütsch 2/1, Kugele, Djuric je 1.

TVS Baden-Baden III -

SG Steinbach/K. II 33:35.

Der TVS vergab die Chance auf einen Heimsieg leichtfertig. Die Hausherren begannen konzentriert und erwischten den besseren Start (7:2). Nachdem die Gäste auf 10:8 (18.) verkürzten, hatten drei schnelle Gegentore in Unterzahl einen kollektiven Blackout des TVS zur Folge, so dass der Aufsteiger sich zur Halbzeit mit 14:19 im Hintertreffen sah. Im zweiten Abschnitt kämpften sich die Hausherren Tor um Tor heran. Ab dem 27:27 (49.) war das Spiel wieder völlig offen. Als glücklicher Sieger stand die SG erst in der Schlussminute fest.

Tore für TVS: Maier 10, Kuypers 7/3, Ehret 6, Stall 4, Dieterle 3, Hini 2, Bornhäußer 1 - für Steinbach: J. Höll 9/3, Müller 7, Elies 6, Keller 5, S. Höll, Gangloff je 3, Schreiber, Blau je 1.

HSG Hardt II -

ASV Ottenhöfen II 32:32.

Die HSG verpasste die Chance, durch einen Sieg den Klassenerhalt bereits am vorletzten Spieltag klarzumachen. In der ersten Hälfte war es ein absolut ausgeglichenes Spiel, in dem sich keine Mannschaft absetzen konnte (Halbzeit 16:17). Im zweiten Durchgang setzte sich dies bis zur 40. Minute (23:23) fort, ehe die HSG scheinbar auf die Siegerstraße einbog (29:23/48.). Auch beim 32:27 (53.) sah es nach einem Heimsieg aus. Doch mit fünf Treffern in Folge gelang dem ASV noch der Ausgleich.

Tore für Hardt: Semt 11, Bastian 6, Bertsch 4/1, Frietsch 3, Krebs, Volz je 2, Hofmann, Sykownik, Wild, Dürrschnabel je 1 - für Ottenhöfen: Wagner 7/3, Münz 6, P. Schmälzle 5, Kern 4/1, F. Huber 3, T. Huber, Clemens, Kopp je 2, Fischer 1.

TuS Memprechtshofen -

HSG Murg 24:35.

Die HSG nahm Schritt für Schritt das Zepter in die Hand. Beim 7:7 (11.) befanden sich beide Teams noch auf Augenhöhe, doch spätestens beim 9:12 (15.) waren die Gäste am Drücker. Auch nach der Pause (14:18) gaben die Murgtäler den Ton an. Vor allem Birk Grässel war nicht unter Kontrolle zu bringen (17:23 und 20:26/45.). Zwar ging nochmals ein Ruck durch die Gastgeber (22:26), doch dann zog die HSG wieder davon (24:30).

Tore für Memprechtshofen: Fuchs, Urban, Trinkaus je 5, Geibel 4, Neuschütz, Schneider je 2, Weger 1 - für Murg: Grässel 9/3, F. Gerstner 7, Huber, Unger je 6, Baier 4, Schaal 2, M. Gerstner 1.

In der Frauen-Bezirksklasse trat die SG Steinbach/Kappelwindeck III nicht mehr in Aktion. Die Reserve der SG Baden-Baden/Sandweier konnte gegen den Meister keine Mannschaft stellen. (mabu)