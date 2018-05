Zehn Oberacherner retten Remis Andreas Lechner brachte die Sache hernach ziemlich passgenau auf den Punkt: "Einen Punkt in Oberachern zu holen ist eigentlich keine schlechte Sache", stellte der Trainer des FSV 08 Bissingen zwar fest. Er fügte aber auch an: "Doch das bringt uns im Kampf um Platz zwei auch nicht weiter." Soll heißen: In der Tabelle rangieren die Bissinger unverändert auf Rang vier, Oberachern auf Platz elf. Gegen einen gegenüber den letzten Partien spielerisch stark verbesserten SVO legten sich die Württemberger von Beginn an mächtig ins Zeug. Bissingen störte früh und ließ die Achertäler zunächst kaum zur Entfaltung kommen. Peter Wiens hatte dabei gleich dreimal das 0:1 auf dem Fuß (4./6. und 11.). In der 12. Minute fiel dann doch die verdiente Führung des FSV durch Riccardo Gorgoglione. Nach einem Stellungsfehler vom jungen Markus Feger hatte Bissingens Goalgetter freie Bahn und ließ Oberacherns Schlussmann Logan Kleffer mit einem trockenen Schuss ins rechte untere Eck keine Abwehrmöglichkeit. Die Gastgeber reklamierten dabei vergeblich eine Abseitsstellung des Torschützen. Bissingen machte weiter Druck, verpasste durch Kapitän Oskar Schmiedel aber das mögliche 0:2 (18.). In Minute 22 fiel dann der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich. Einen weiten Freistoß von Philipp Keller verlängerte Fabian Herrmann per Kopf auf Cemal Durmus, der Ex-Pforzheimer traf aus 16 Metern zum 1:1. Es begann die stärkste Phase der Gastgeber, die endlich auch spielerisch zu überzeugen wussten. Ein unermüdlich rackernder Fabian Herrmann verfehlte das FSV-Gehäuse mit einem Schuss aus der Drehung nur knapp (29.). In Durchgang zwei entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Einen Freistoß von FSV-Kapitän Schmiedel konnte Kleffer gerade noch an den Pfosten lenken (47.). Im Anschluss an die vierte Bissinger Ecke rettete Markus Feger auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Schlussmann (54.). Auf der anderen Seite stand FSV-Keeper Burkhardt bei einem gefährlichen Kopfball von Luca Fritz (50.) und einem Gewaltschuss von Anthony Decherf (56.) gleich zweimal im Blickpunkt. In Minute 67 holte Luca Fritz den kurz zuvor eingewechselten wieselflinken Alexander Götz im Strafraum von den Beinen. Gorgoglione ließ sich diese Chance aus elf Metern nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:2. Als auch noch Oberacherns Spielmacher Gabriel Gallus nach 74 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld musste, ahnten die SVO-Fans nichts Gutes. Doch der SVO wehrte sich gegen die drohende dritte Heimniederlage und hatte in Bissingens Schlussmann Sven Burkhardt einen Verbündeten. Einen Freistoß kurz hinter der Strafraumlinie schob er dem eingewechselten Nico Huber unglücklich vor die Füße. Der Ex-Oppenauer hatte danach keine Mühe, das Leder seelenruhig zum vielumjubelten 2:2 in den verwaisten Bissinger Kasten zu schieben (87.). SV Oberachern: Kleffer, Fritz, Armbruster, Keller, Herrmann, Gallus, Tasli (81.), Decherf (72. Huber), Schwenk, Feger, Durmus (90. Metzinger). FSV 08 Bissingen: Burkhardt, Macorig (15. Sarak), Toth, Wiens, Gorgoglione, Buck, Williams, Kunde, Schmiedel (59. Götz), Ngo, Milchraum (59. Lindner). Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell i.W.) - Zuschauer: 300 - Tore: 0:1 Gorgoglione (12.), 1:1 Durmus (22.), 1:2 Gorgoglione (67./FE), 2:2 Huber (87.) - Gelb-Rot: Gallus (SVO/74.), Ngo (FSV/90.+2). (rm)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben