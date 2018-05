Gipfeltreffen in Kuppenheim

Am Samstagnachmittag ab 17 Uhr steht der nächste schwere Gang für den MSC Malsch an. Das Tabellenschlusslicht empfängt dann den MSC Ubstadt-Weiher. Die Vorzeichen sind klar: Die Spargelstädter sind klarer Favorit und peilen den vierten Sieg im vierten Saisonspiel an. Für Malsch gilt es, sich weiter zu finden und den großen Favoriten ein wenig das Leben schwerzumachen.

Um 18 Uhr ist der MSC Philippsburg beim MBV Budel zu Gast. Beide Teams sind bislang noch sieglos und peilen am Samstag den ersten Dreier der Saison an. Budel verkaufte sich jüngst gut in Ubstadt-Weiher, und dem MSC Philippsburg gelang der erste Punktgewinn bei der Aufholjagd gegen den MSC Comet Durmersheim. Darum dürfte es eine Partie auf Augenhöhe zwischen den beiden Konkurrenten sein. Budels Goalgetter Miel Looijmans freut sich auf das Spiel: "Wir sind sehr heimstark. Ich sehe sehr gute Chancen für drei Punkte. Wir arbeiten hart und sind bereit für Samstag."

Am Sonntagnachmittag kommt es derweil zum ersten Spitzenspiel der noch jungen Saison. Das traditionsreiche Duell der alten Rivalen aus Kuppenheim und Mörsch steht auf dem Programm. Der MSC Puma empfängt um 15 Uhr den MSC Taifun Mörsch. Nach der "souveränen Leistung" gegen Malsch erhofft sich Taifun-Trainer Enrico Tritsch eine ähnlich kompakte Mannschaftsleistung gegen die Pumas. Diese wird auch nötig sein, um einen Sieg beim deutschen Meister zu holen. Die Gastgeber strotzen vor Selbstvertrauen und wollen mit einem Erfolg einen Konkurrenten um den Staffelsieg in die Schranken weisen. (tm)