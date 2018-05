"Die sind einfach besser als wir" Knapp zehn Wochen nach der Olympia-Sensation muss sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft erneut beweisen. Bei der WM morgen beginnenden WM in Dänemark sind die USA, Südkorea, Lettland, Finnland, Dänemark und Kanada Gegner der Deutschen in der Vorrundengruppe B. Bundestrainer Marco Sturm äußert sich im Interview mit unserem Mitarbeiter Thomas Lipinski über die neue Popularität, neue Erwartungen und neue Spieler. BT: Herr Sturm, knapp zehn Wochen sind seit der Silber-Sensation bei Olympia vergangen. Was hat sich verändert? Wie haben Sie den historischen Erfolg verarbeitet? Marco Sturm: Es hat sich einiges verändert, aber verarbeitet habe ich ihn eher nicht. Ich bin seit Olympia viel unterwegs, habe versucht, die Sportart Eishockey zu pushen, den Hype mitzunehmen. Seit Wochen läuft bereits die WM-Vorbereitung, von daher hatte ich nicht viel Zeit für mich. Ich denke, erst im Sommer werde ich den Rückblick auf Olympia genießen können. Interview BT: Wie empfinden Sie die neue Popularität? Sturm: Egal, wo man ist, man wird erkannt, es gibt Fragen über Olympia, es wird gratuliert. Ich finde es schön, das hat unsere Sportart auch verdient, denn wir haben Tolles erreicht in Pyeongchang. Nicht nur ich, sondern auch die Spieler haben es in den letzten Wochen genossen. BT: Gibt es tatsächlich einen Boom? Sturm: Ziel ist, dass wir jetzt mehr Kinder zum Eishockey bringen. Ein kleiner Boom war schon da, vielleicht nicht in jeder Eishockeystadt, aber auch kleinere Erfolge sind für uns enorm wichtig. Wir werden weiter versuchen, Gas zu geben. Jetzt kommt die WM, da wollen wir auch gut abschneiden. Am Ende des Tages wird man immer an Erfolgen und Ergebnissen gemessen. BT: Hat nach dem Olympia-Erfolg schon der eine oder andere gemeint, mit NHL-Star Leon Draisaitl werden Sie jetzt in Dänemark Weltmeister? Sturm: Ja, so ungefähr. Das bekomme ich Woche für Woche mit - egal, ob vom normalen Fan oder auch in den Medien. Die Erwartungen sind ganz anders. Aber trotzdem: Wer sich im Eishockey auskennt, der weiß, was los ist. Ich habe mir die Kader von USA und Kanada angesehen. Da braucht man nicht lange drumherum zu reden, die sind einfach besser als wir, durch die NHL-Spieler ist der Unterschied noch größer. Es ist extrem schwierig, mit dieser Situation umzugehen. BT: Hat Sie schon jemand an 1976 erinnert? Damals wären die Bronzehelden von Innsbruck bei der WM in Katowice beinahe abgestiegen. Sturm: Ja, Alois Schloder hat es mir schon vor einigen Monaten erzählt. Sie waren nur 22 Sekunden entfernt von der Zweitklassigkeit. Das sagt doch alles. Es ist ein neues Turnier, man muss Olympia jetzt abhaken. Es ist ein kleiner Neustart für uns mit sehr vielen jungen Spielern. Den wollen wir meistern. BT: Wie gehen Sie diese Aufgabe an? Sturm: Wir versuchen, ruhig zu bleiben, unseren Weg weiterzugehen. Wir müssen uns von Anfang an die Punkte wieder hart erarbeiten. Wir haben eine wirklich schwere Gruppe vor uns. BT: Und Sie müssen gleich auf 15 Silbermedaillengewinner von Pyeongchang verzichten. Ihre Führungsspieler Christian Ehrhoff, Marcel Goc und Patrick Reimer sind zurückgetreten. Wie wollen Sie diesen Verlust kompensieren? Sturm: Es tut uns schon weh - nicht nur spielerisch, sondern auch außerhalb des Eises. Die drei waren mein verlängerter Arm. Sie kann man schwer ersetzen im deutschen Eishockey. Aber es gibt eine neue Chance für jüngere Spieler, die in deren Fußstapfen treten müssen. BT: Kann Leon Draisaitl schon mit 22 eine solche Rolle übernehmen? Sturm: Das kann er. Der einzige Fehler, den wir alle nicht machen dürfen, ist, die ganze Last auf Leon zu schieben. Er ist erst 22 Jahre alt, aber er spielt befreit auf. Es interessiert ihn wenig, was die Öffentlichkeit sagt. Leon wird sein Spiel durchziehen, und er wird die Mannschaft mitreißen. Aber wir brauchen einen kompletten Kader, um Erfolg zu haben. BT: Sie haben nicht nur Draisaitl, sondern gleich sieben Spieler aus Nordamerika im WM-Kader, auch junge wie Markus Eisenschmid, Marc Michaelis, Frederik Tiffels oder Manuel Wiederer. Können sie die Lücken schließen? Sturm: Es gibt diesmal leider sehr viele Absagen, wir haben auch nicht die Breite und das Potenzial. Deswegen musste ich einen anderen Schritt gehen, der so nicht geplant war. Ich habe die Jungs schon lange verfolgt. Die eine oder andere Nominierung ist jetzt vielleicht früher gekommen als erwartet. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie gut mitspielen. "Wir müssen Spieler eigenproduzieren" BT: Sie beklagen, dass andere Nationen jünger und schneller sind. Können die Spieler aus Nordamerika dieses Manko ausgleichen? Sturm: Momentan ja, aber langfristig nicht, weil sie nicht in Deutschland spielen. Was ist, wenn sie keine Freigabe bekommen? Wie schaut es nächstes Jahr aus? Vielleicht spielt der eine oder andere dann in der NHL. Es sind Spieler, mit denen wir nicht planen sollten. Wir müssen unsere Spieler eigenproduzieren und besser fordern, damit wir das Problem in Zukunft nicht mehr haben. BT: Weltmeister werden Sie also wohl eher nicht... Sturm: Es wäre super, wenn wir unter den Top Acht bleiben könnten. Dann wäre ich zufrieden, dann könnten wir in Ruhe und mit voller Kraft wieder richtig angreifen. BT: Und was trauen Sie Ihren Spielern nach der Olympia-Sensation zu? Sturm: Ich traue ihnen alles zu. Man hat in Pyeongchang gesehen: Wenn man zusammenhält, dann kann man viel erreichen. Man muss nicht immer die beste Mannschaft vom Papier her sein, sondern die am besten funktionierende. Das wollen wir auch wieder in Dänemark zeigen. (sid)

