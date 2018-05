Start in ungewisse Zukunft

Mercedes zieht sich nach der Saison zurück. Wie geht es danach weiter?

Das ist noch offen. Nach dem Aus der Stuttgarter bleiben die Teams von Audi und BMW übrig. Auf Dauer wollen sie auf keinen Fall nur zu zweit die Serie am Leben halten. Deshalb sucht DTM-Chef Gerhard Berger mit Hochdruck nach einem neuen dritten Hersteller. Viele Optionen hat die Serie aber nicht. Entschieden ist noch nichts.

Was bedeutet das für die aktuelle Saison?

Formal ändert sich nichts. Jeder Hersteller schickt je sechs Rennfahrer auf die Reise. Ob Mercedes allerdings noch mit voller Kraft auf Sieg setzen wird oder langsam sein Engagement reduziert, bleibt abzuwarten. Für die Fahrer der Stuttgarter ist die Situation auf jeden Fall pikant: Sie stehen unter besonderem Erfolgsdruck, um sich für einen Job im kommenden Jahr zu empfehlen - in welchem Cockpit und in welcher Serie auch immer.

Wer sind in dieser Saison die Stars?

Die zwei ehemaligen deutschen Formel-1-Fahrer, Timo Glock (BMW) und Pascal Wehrlein, sind die prominentesten Namen. Wehrlein, 2015 noch jüngster Champion der DTM-Geschichte, kehrt nach zwei Jahren in der Königsklasse zurück und hofft, im Mercedes an alte Erfolge anknüpfen zu können. Mittelfristig will er wieder in die Formel 1. Bekannte Namen sind zudem Titelverteidiger René Rast (Audi) sowie die langjährigen DTM-Piloten Marco Wittmann (BMW) und Gary Paffett (Mercedes).

Welche Veränderungen gibt es?

Nachdem im vergangenen Jahr das leidige Thema Zusatzgewichte abgeräumt wurde, gibt es wieder eine wichtige Neuerung: Die Aerodynamik-Regeln wurden verändert; insgesamt haben aerodynamische Anbauteile nun einen geringeren Effekt. Dies gilt vor allem als Nachteil für Audi. Die Ingolstädter fuhren in den vergangenen Jahren meist am schnellsten und wurden durch die Zusatzgewichte gebremst. Die DTM-Führung hofft auf einen ausgeglichenen Wettbewerb. Neu dabei sind zudem zwei Rennstrecken: Im August startet die DTM im englischen Brands Hatch sowie im italienischen Misano. In Moskau wird hingegen nicht mehr gefahren.

Wer ist Favorit?

Noch ist unklar, ob die Autos wirklich alle gleichschnell sind oder ob ein Hersteller dominiert. Der Auftakt in Hoffenheim dürfte Erkenntnisse liefern. Ansonsten sind die prominenteren Fahrer die Favoriten. Im vergangenen Jahr gewann allerdings Rast gleich als Neueinsteiger den Titel.

Was muss man zum Auftakt noch wissen?

Der langjährige Audi-Pilot Mattias Ekström (39) gibt seinen Ausstand. Der Schwede ist im Winter zurückgetreten und fährt bei den Rennen am Samstag und Sonntag außerhalb der Wertung mit. Auch wenn offiziell alle Hersteller diesen Auftritt unterstützen, ist das Thema kontrovers. 1991 sorgte der junge Michael Schumacher für Aufruhr, als er als Gastfahrer für seinen Arbeitgeber Mercedes unter anderem beim Saisonfinale startete. Gleich zu Beginn kollidierte er damals mit dem BMW-Fahrer und Spitzenreiter Johnny Cecotto, der daraufhin den Titel verpasste. Um solche Einflussfaktoren zu vermeiden, wurden später Gaststarts nicht mehr erlaubt. Mit einer Sondergenehmigung ist es nun wieder möglich, allerdings nicht an den letzten drei Rennwochenenden. (sid)