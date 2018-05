TVS und Rebland-SG wollen nochmal abrocken Von Moritz Hirn Die Oberliga-Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck und die männlichen Kollegen des TVS Baden-Baden sind derzeit unzertrennlich. Nach ihrem erfolgreichen Aufstiegs- und Meistercoup trommelten und schrien die Grün-Weißen aus Sandweier am vergangenen Wochenende die Rebland-SG bei ihrem Heimspiel gegen die HSG Mannheim nach vorne. Mit hörbarem Erfolg: Durch den 41:22-Kantersieg hat auch die SG den Aufstieg in die dritte Liga perfekt gemacht und dies lautstark gefeiert - auch da war der TVS mittendrin statt nur dabei. Vereinzelt wurden im Erfolgsrausch gar Trikots getauscht. Und auch gestern gingen beide Teams wieder auf Tuchfühlung, allerdings in ganz anderem Rahmen: Beim offiziellen Empfang der Stadt Baden-Baden wurden die sensationellen Erfolge der beiden besten Ballsportmannschaften aus dem Stadtgebiet von Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Alten Ratssaal gewürdigt. Und noch eines haben die beiden Drittliga-Aufsteiger gemeinsam: Beide müssen am Wochenende nochmals auf der Platte ran. "Wir wollen natürlich einen Grund haben, um gut gelaunt in Halle 1 zu pilgern", sagt Arnold Manz, Trainer der Rebland-SG und Vater des Erfolgs. Nach dem Spiel der Steinbacherinnen gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim in Halle 2 der Steinbacher Sportschule soll nämlich nebenan in Halle 1 die große Meistersause stattfinden. Dabei wird die legendäre Bühler Formation "Van Teichmann" die Stimmung anheizen, bis das Harz schmilzt. Richtig ausgelassen dürfte die Sause aber nur werden, wenn die SG - wie auch der TVS - die Meisterschaft klarmacht. Mit einem Sieg gegen Heidelsheim wäre das der Fall. Laut Manz ist das Team aus dem Bruchsaler Stadtteil ein "schwieriger Gegner. Dort mussten wir bis zum Schluss beißen. Daher gehe ich nicht davon aus, dass wir die aus der Halle blasen". Aber der SG-Coach und sein Trainerkollege Kevin Bauer sind zuversichtlich. Manz: "Ein Aufstieg als Meister - das wäre perfekt!" Beim Feierpensum des TVS Baden-Baden in den vergangenen zwei Wochen ist nicht auszuschließen, dass die Sandweierer auch am Sonntag bei "Van Teichmann" nochmal abrocken, doch am Vortag will das Team von Ralf Ludwig aber erst beim TSV Weinsberg den 21. Saisonsieg einfahren. Obendrein hat sich die Meistermannschaft noch zwei weitere Ziele auf die grün-weißen Fahnen geschrieben: Die 1000-Tore-Marke knacken und Christian Fritz auf den Torschützenthron hieven. Derzeit führt der Linkshänder mit 237 Treffern die Liste der besten Oberligascorer an, der einzig ernsthafte Verfolger Philipp Frey vom TSV Blaustein folgt mit 231 Toren auf Rang zwei. "Wenn wir die 1000 Tore schaffen, dann gewinnen wir das Spiel auch", ist sich Ludwig vor der Partie beim starken Tabellenfünften sicher. Dafür müsste der TVS mindestens 31 Mal einnetzen - machbar, aber sicher kein Selbstläufer. Das liegt freilich zum einen am Gegner, aber allerdings auch daran, dass es "sehr, sehr schwer ist, auch für mich persönlich, die Konzentration hochzuhalten", gibt Ludwig zu und schiebt hinterher: "Wir sind fokussiert und werden nichts abschenken!" Ein Sieg hätte quasi katalysatorische Wirkung für die ohnehin schon gute Stimmung, die bis zum Abschluss im Clubhaus nach Rückfahrt aus Weinsberg herübergerettet werden soll. Und was ist mit "Van Teichmann" am Tag darauf? Da gibt sich Trainer Ludwig ganz kaiserlich: "Schaun wir mal!"

