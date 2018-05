Momentum weiter nutzen

Der April in diesem Jahr geht in die Geschichte ein - als heißester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Heiß wie Frittenfett war am vergangenen Doppelspieltag in der Fußball-Verbandsliga auch der SV 08 Kuppenheim: Zunächst wurde der FC Singen beim Abstiegsgipfel mit 5:3 aus dem heimischen Wörtel geballert, keine 72 Stunden später fegten die Schwarz-Blauen beim 5:0-Auswärtssieg wie ein Orkan über beinahe schon bemitleidenswerte Lahrer hinweg. Sechs Punkte, 10:3 Tore - der ausgedehnte Tanz in den Mai gelang dem SV 08 somit vorzüglich.

"Wir haben zwei große Schritte Richtung Klassenerhalt gemacht", sagt 08-Trainer Matthias Frieböse und ergänzt: "Jetzt wollen wir gegen Kehl auch den dritten machen." Vor allem mit dem Auftritt seiner Jungs beim Tabellensiebten aus Lahr war der Übungsleiter rundum zufrieden: "Besser konnte es nicht laufen. Wir haben eine tolle erste Halbzeit abgeliefert und die Räume, die uns der SCL angeboten hat, eiskalt genutzt. Auch fußballerisch war es vor der Pause ein starker Auftritt." Ein Extra-Lob verteilt Frieböse an Armin Karamehmedovic, der sich nach anfänglichen Problemen auf der Zehnerposition akklimatisiert hat. Gegen Singen glänzte er mit einem Tor und zwei Vorbereitungen, in Lahr traf "Kara" doppelt. "Er blüht auf der Position auf und hat stark gespielt", so der 08-Coach.

Nach der erfolgreichen Nervenprobe gegen Kellerkind Singen, bei dem der SV 08 eine kleine Schwächephase durchschritt, sich aber wieder rechtzeitig berappelte, spielte das junge Team in Lahr befreit auf. "Der totale Druck war nach dem Sieg gegen Singen erstmal weg. Mit dem Erfolg gegen den SCL hat sich unsere Ausgangslage weiter verbessert", sagt Frieböse, der aber sofort nachschiebt: "Wir haben so lange noch Druck, bis wir 40 Zähler haben." Der Lohn für den 90-minütigen Kräfteaufwand am Tag der Arbeit: Die Wörtelkicker rangieren in der Tabelle auf dem elften Platz und haben sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf die Todeszone in der Verbandsliga erkämpft, aber vor allem auch erspielt.

Das Momentum, also die gute Stimmung in der Mannschaft, das fußballerische Hoch und das gewisse Spielglück, das sich der SV 08 in den vergangenen Spielen erarbeitet hat, will Frieböse auch bei der morgigen Partie gegen den Kehler FV weiter nutzen - auch gegen die momentan für Frieböse "Mannschaft der Stunde". Schließlich kommt der Tabellenzweite ins Wörtel - wenn man die Rückrundentabelle zur Hand nimmt. Fünf Spiele, fünf Siege, 12:1 Tore - so lautet die imposante Bilanz des KFV in den vergangenen Wochen. "Es wird ein interessantes Spiel. Wir müssen kompakt stehen, gut verteidigen und die Räume wieder so gut bespielen wie gegen Lahr. Kehl hat ungemeines Offensivpotenzial, aber auch zuletzt eine sattelfeste Abwehr", erklärt der Ur-Kuppenheimer, der auf Simon Götz (Loch im Trommelfell) verzichten muss. Dagegen steht Andreas Weisgerber wohl wieder zur Verfügung.

Morgen sollen die Punkte 35, 36 und 37 für den Klassenerhalt folgen - denn der Wonnemonat Mai hat gerade erst begonnen.