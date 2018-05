Das Traumziel heißt Paralympics Von Marvin Lauser Eine schmale Treppe führt hinunter zum Eingang des Gymnastikraums. Die Eingangstür ist schmal und um eine Stufe erhöht. Eine Stolperfalle für Neuankömmlinge. Durch eine kleine Küche geht es auf den Gang vor die Trainingshalle des Judo Clubs Sinzheim. Cheftrainer Christian Schnäbele bittet, die Schuhe auszuziehen. Der Hallenboden ist mit gelben und roten Judomatten ausgelegt. Zehn Athletinnen und Athleten machen in einem Kreis paarweise Aufwärmübungen. In der Mitte liegt ein Smartphone, aus dem alle 20 Sekunden ein Gongschlag ertönt. Eine der Judoka gibt laut und deutlich Anweisungen - Friederike Scherret. Die gebürtige Berlinerin trainiert seit einem Jahr in Sinzheim - und ist blind. Zum Training wird die in Sandweier wohnende 35-Jährige von ihrem Lebenspartner gefahren. Sich auf dem Weg vom Auto in die Trainingshalle zu orientieren, ist für Scherret schwierig. Ihre Trainingspartner und Coaches helfen ihr dabei aber gerne, wie sie lächelnd versichert. Im sonstigen Alltag hilft ihr ihr Blindenführhund Baileys, den sie ins Training aber nicht mitnehmen möchte. Scherret ist die erste blinde Judoka des Sinzheimer Dojos. Trainer Schnäbele erklärt: "Wir machen im Training alles wie immer, nur die Ballspiele lassen wir weg." Als Scherret das hört, muss sie lachen. Sie habe zu keinem Zeitpunkt Widerstand oder Ablehnung seitens ihrer Trainingspartner und Vereinskollegen gespürt, erklärt die Mutter eines neunjährigen Sohnes. "Im Gegenteil. Für viele war das alles erstmal sehr spannend. Gerade für die jüngeren Athleten", klärt die Para-Athletin auf. Durch eine Augenerkrankung ist sie seit neun Jahren vollblind, musste deshalb ihr Medizin-Studium abbrechen. Mittlerweile arbeitet sie in Sinzheim als Logopädin. Dass sie glücklich und zufrieden ist, merkt man auch im Training, wenn sie mit ihrer lockeren Art gute Laune verbreitet. Aber wie bei ihrem Hobby auf der Matte, musste Scherret auch um ihren Ausbildungsplatz kämpfen. "Mir wurde erst ziemliche Skepsis entgegengebracht." An der Medizinischen Akademie des Internationalen Bundes (IB) in Baden-Baden, wo sie volle Unterstützung erhielt, wurde schließlich extra ein Pilotprojekt für sie gestartet (wir berichteten). Seit Oktober 2016 ist Scherret die erste deutsche Logopädin, die nach ihrer Erblindung ihren Abschluss gemacht hat. Auf die Frage, wie sie zum Judo gekommen sei, antwortet Scherret, dass sie einen sportlichen Ausgleich zur Arbeit gesucht habe. Im Kopf sei sie alle möglichen Sportarten durchgegangen, die für sie als vollblinde Frau infrage kommen. Eine Zeit lang ist sie geritten. Tanzen, glaubt sie, würde "bestimmt auch gut funktionieren". Aber: "Mir fehlt jede Form von Eleganz", nimmt sich Scherret lächelnd selbst auf die Schippe. Mit ihrer Entscheidung fürs Judo sei sie ohnehin "mehr als glücklich". "Der ständige Körperkontakt macht es mir einfach, mich zurecht zu finden", erklärt Scherret, die im Training von allen nur "Rike" genannt wird. Dabei ist und bleibt Judo ein Vollkontaktsport, die Kämpfer gehen nicht zimperlich miteinander um. Einen Finger hat sich Scherret schon gebrochen und eine Prellung des Brustkorbs zugezogen. "Angst habe ich deshalb im Training oder Wettkampf aber keine. Im Judo kann immer was passieren, dass gehört zum Sport dazu", sagt Scherret. In Zukunft möchte sie auch Techniken aus anderen Kampfsportarten lernen, die Ausführung dieser sei aber schwierig, da sie sich ohne das Halten am Judoanzug nicht so gut orientieren kann. Im Training helfen ihr dabei deutliche akustische Signale des Trainers oder ihrer Trainingspartnerin. Ziele hat die Logopädin einige: Ein großer Traum ist die Teilnahme an den Paralympics. "Dazu fehlt mir aber noch einiges, gerade die Technik. Ich bin aber auch erst ein Jahr dabei", bleibt die Sportlerin realistisch. Vorher möchte sie "auf alle Fälle" erneut an den internationalen deutschen Meisterschaften teilnehmen. Bei diesen wurde sie im Februar bei ihrem Wettkampfdebüt in Heidelberg in der Klasse B1 (53 bis 57 Kilogramm) Sechste. Platz drei soll es 2019 werden. "Ich will mich verbessern", gibt Scherret selbstbewusst vor. Auch gürtelmäßig soll es weitergehen. Aktuell trägt sie noch einen Gürtel in den Farben des Hallenbodens - der 6. Schülergrad oder "Kyu", wie Schnabel erklärt.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben