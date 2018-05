In die Spur gekommen

Auf den ersten Blick erscheint das Restprogramm einfacher zu sein. Landesligist SV Bühlertal hat im Kampf um die Meisterschaft nicht nur Lunte gerochen, der derzeitige Tabellenzweite hat den Finger gar am Zünder. Der Wonnemonat Mai soll ein sonniger für den SVB werden, und möglichst schon vor dem letzten Spieltag am ersten Juni-Wochenende die Weichen für die Rückkehr in die Verbandsliga gestellt werden.

Freilich muss dann eine Voraussetzung erfüllt sein: Spitzenreiter TuS Oppenau muss zumindest noch einmal patzen, was bei den anstehenden Auswärtsspielen in Folge in Willstätt und Schutterwald nicht unmöglich ist. Vielleicht hilft sogar Bühlertals Erzrivale VfB Bühl mit, der am drittletzten Spieltag in Oppenau gastiert. "Ich gehe davon aus, dass es bis zum letzten Spieltag ganz eng wird", glaubt SVB-Vorsitzender Norbert Welle.

Eine andere Prämisse versteht sich für die Kicker vom Mittelberg eh von selbst: Die eigene Erfolgsserie, die mit dem Auswärtssieg in Oppenau begann, in Schutterwald und zuletzt in Hausach ihre Fortsetzung fand, muss natürlich weiter Bestand haben. "Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben", bestätigt Welle. Es spricht wenig dagegen, dass diese Serie auf dem Mittelberg gegen den gestressten Rastatter SC/DJK, der innerhalb von fünf Tagen sein drittes Punktspiel bestreitet, reißt. 58 Tore sind Liga-Bestwert, in den vergangenen Wochen haben sich gerade Avdimetaj, Westermann und Jonas Knobelspies als extrem zuverlässig im Abschluss erwiesen. Das Kollektiv funktioniert nach dem Durchhänger ab Mitte November wieder. "Wir sind offensiv effektiver und rechtzeitig wieder in die Spur gekommen. Die Jungs wissen, um was es geht", so der Vorsitzende. "Wir haben tief durchgeatmet, aber wir sind noch nicht am Ziel", sagte Rastatts Coach Hubert Luft, der mit 32 Punkten und zwei Nachholspielen in petto fast auf der sicheren Seite ist.