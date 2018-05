Mit frischer Energie

Nach dem Heimsieg gegen Köln war beim SC Freiburg zwar Erleichterung, aber keine Euphorie zu spüren. Die Spieler und auch Trainer Christian Streich erinnerten sofort an die Situation Ende der Saison 2015, als der SC am vorletzten Spieltag einen überraschenden Heimsieg gegen die Bayern bejubelte und am letzten Spieltag in Hannover trotzdem abstieg. "Das vergisst man nie, das brennt sich ein", sagte Streich vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach. "Abstiege sind sportlich gesehen ein Horror." Und den möchten er und die Spieler nur drei Jahre später nicht schon wieder erleben. Um dem Klassenverbleib ein Stück näher zu kommen oder ihn sogar schon perfekt zu machen, müssten die Freiburger allerdings ihre schlechte Auswärtsbilanz aufbessern. Bislang haben sie nur in Köln gewonnen. "Wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir Bälle haben wollen und Präsenz an den Tag legen", sagte Streich. Dass bei den Gladbachern Lars Stindl verletzt fehlt und drei weitere Stammspieler gesperrt sind, sieht der SC-Coach nicht als Vorteil. "Man kann gar nicht glauben, wen sie dann noch alles in der Offensive haben", sagte Streich.

Doppeltorschütze Nils Petersen und Mike Frantz, der bei seinem Startelf-Comeback n gegen Köln gleich ein sehr gutes Spiel machte und wie Petersen mit Krämpfen ausgewechselt wurde, konnten schon wieder trainieren. Innenverteidiger Caglar Söyüncü könnte nach seiner Sperre zwar wieder dabei sein, wurde gegen Köln aber von Marc-Oliver Kempf so gut vertreten, dass er nicht automatisch wieder in die Startelf rückt. Sollte der SC wieder einen Elfmeter zugesprochen bekommen, wird Verteidiger Christian Günter nicht mehr schießen. Durch den "enorm wichtigen" Last-Minute-Sieg gegen Köln habe die Mannschaft auf jeden Fall "Energie gekriegt, und wir wollen jetzt unser großes Ziel erreichen".(dpa)