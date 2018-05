Phönix-Reserve dicht vor Meisterstück

Deshalb hat sich auch die HR Rastatt/Niederbühl (36:6) bereits so gut wie damit abgefunden, dass für die Barockstädter trotz der starken Ausbeute von 18 Siegen aus 21 Spielen der Weg zurück in die Landesliga nur über die Aufstiegsspiele führt. Die Partie gegen den TuS Memprechtshofen (14:28) in der Sporthalle Niederbühl sieht man eher als Warm-up für die wahrscheinlichen Duelle gegen den Vizemeister des Bezirks Offenburg, voraussichtlich die SG Schramberg (35:15). "Ich denke, die Mannschaft wird durch Wille und Geschlossenheit auch das letzte Heimspiel positiv bestreiten", sagt Trainer Martin Ehrentraut. Dann wäre sein Team zu Hause die komplette Saison über ungeschlagen geblieben, was auch ein Pfund wäre für die beiden Alles-oder-nichts-Spiele gegen den Vertreter des Bezirks Offenburg.

Der TVS tritt in Sinzheim als krasser Außenseiter an. Nur drei Spiele hat der Aufsteiger in dieser Runde bislang gewonnen, der Abstieg ist dennoch noch nicht besiegelt. Sollte der Mannschaft von Thorsten Armbruster die Sensation gelingen, könnte man die Rote Laterne noch an die Reserve der HSG Hardt (11:31) abgeben. Der Vorletzte gab vergangene Woche in der Schlussphase gegen Ottenhöfen II einen Fünf-Tore-Vorsprung noch aus der Hand - durch das 32:32-Remis wurde die Abstiegsfrage vertagt.

Entsprechend kann sich die HSG als Gast der HSG Murg (25:17) in der Ebersteinhalle in Obertsrot ihrer Sache nicht sicher sein. "Hardt hat sich durch eine Leistungssteigerung in den letzten Spielen fast gerettet. Gegen uns wollen sie das Ganze wahrscheinlich durch einen weiteren Punktgewinn endgültig klar machen", meint Murg-Coach Magnus Unger. Für seine Truppe gehe es zwar um nichts mehr, "aber im letzten Heimspiel soll natürlich noch einmal ein Sieg her".

Der Murgtal-Nachbar Panthers Gaggenau (27:15) tritt zum Ausklang bei der SG Steinbach/Kappelwindeck II (23:19) an. Beide Teams lagen zum Ende der Vorrunde noch aussichtsreich im Rennen um die Spitzenplätze. In der Rückrunde ließen die Ergebnisse dann aber nach. So geht es für die Panthers nur noch darum, den dritten Tabellenplatz zu behalten und die Spielzeit mit einem Erfolg versöhnlich abzuschließen. "Ein positiver Abschluss wäre wünschenswert und sollte nochmals die Motivation mitbringen, die notwendig ist, um dieses Auswärtsspiel für sich zu entscheiden", findet Trainer Christian Kohlbecker.

Vorbeiziehen könnte noch die SG Freudenstadt/Baiersbronn (26:16). Die Schwarzwälder gastieren in Ottenhöfen (16:26). Der ASV hatte vor Wochen den siebten Platz ins Visier genommen. Aktuell führen die Achertäler auch die zweite Tabellenhälfte an - und das soll auch so bleiben. Verdrängt werden kann der ASV noch von der Reserve des TuS Helmlingen (14:28) oder der TS Ottersweier II (15:27), die in der Rhein-Rench-Halle aufeinandertreffen. "Ich will von den Jungs nochmal eine gute Leistung sehen und erwarte einen Heimsieg", sagt TuS-Coach Patrick Kreß.(maha)