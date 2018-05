Die neuen Reize sollen wirken

Es ist jetzt zwar schon Anfang Mai, aber so richtig weiß Carl Dohmann dennoch nicht, wo er leistungsmäßig steht. Bei den deutschen Meisterschaften Mitte April wurde der Spitzengeher des SC Heel Baden-Baden über 20 Kilometer in 1:23:57 Stunden Fünfter, was er selbst als "mittelmäßig" empfand. Ansonsten aber hat der 27-Jährige in dieser Saison bislang vor allem eines getan: Trainiert. Im Januar war er für dreieinhalb Wochen auf 1900 Meter in Südafrika, im März über den gleichen Zeitraum noch 700 Meter höher in Mexiko. "Ich habe einige neue Reize gesetzt", sagt Dohmann.

Vor allem an Kraft und Athletik sowie an seiner Technik hat er gefeilt. Viel Krafttraining und auch längere Trainingseinheiten bergauf oder auf sehr hügeligen Strecken standen auf dem Programm. Eher eine untergeordnete Rolle spielte bislang hingegen das Schnelligkeitstraining.

Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Dohmann seine Form "im Moment nicht so richtig einschätzen kann". Fest steht nur: "Ich bin besser als je zuvor durch Herbst und Winter gekommen." Der Rest könnte sich an diesem Wochenende in Taicang klären. Beim Geher-Weltcup in China, der gleichzeitig als Team-Weltmeisterschaft ausgetragen wird, startet der WM-Zehnte des Vorjahres erstmals in dieser Saison über die 50 Kilometer, seine Paradestrecke. "Da wird sich zeigen, ob und wie die neuen Trainingsreize wirken", sagt Dohmann.

Mit Zielen und Vorgaben für den Weltcup hält er sich eher vornehm zurück. So ein Rennen über die lange Distanz ist ohnehin nur schwer planbar, zu viel kann über die 50 Kilometer passieren. Garantiert ist eigentlich nur eines: Der Kampf und die Schmerzen am Ende. "Ich möchte taktisch klug gehen und dann einfach das beste rausholen", sagt Dohmann dementsprechend. Lediglich für die ersten Kilometer hat er einen Plan: "Ich werde mich wie bei der WM in London bis Kilometer 30 an meinem Puls orientieren." Nicht über 165 sollte der bis zu diesem Zeitpunkt sein. Danach heißt es dann: Rausfeuern, was noch drin ist im schmalen Körper.

Zumal es sich in China ja nicht nur um einen Weltcup-Wettbewerb handelt, sondern um die Team-Weltmeisterschaft. Das Team Deutschland über die 50 Kilometer bilden Dohmann, sein Trainingspartner Nathaniel Seiler (TV Bühlertal), der noch um die Norm für die Heim-EM in Berlin (6. - 12. August) kämpft, und der Erfurter Karl Junghannß. "Das ist ein starkes Team", stellt Dohmann fest. Geht alles optimal, könnte selbst eine Medaille in Griffweite sein. "Aber auch Platz sechs wäre schon ein Erfolg", sagt Dohmann.

Nach seinem Trip in die Volksrepublik wird der Blondschopf erstmal ein, zwei Wochen Pause machen - und dann die letzte Stufe der Vorbereitungen auf die Heim-EM in Berlin zünden. Wettkämpfe stehen dann keine mehr auf Dohmanns Programm, dafür ein dreieinhalb-wöchiges Trainingslager auf 2000 Meter in Bulgarien.