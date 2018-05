"Heimspielatmosphäre" auf der Ostalb

Von Hans Falsehr Die Dritte Liga befindet sich nicht nur auf der Zielgeraden dieser Saison, sondern im "Endspurt", sagt der Karlsruher Cheftrainer Alois Schwartz. "Jetzt geht's ratzfatz." Heute steht der 37. und vorletzte Spieltag auf dem Programm und am nächsten Samstag sozusagen der Zieleinlauf. Um im Kampf um Platz drei gegenüber ihrem Verfolger, dem Tabellenvierten SV Wehen Wiesbaden, nicht womöglich noch einmal - und dann wahrscheinlich entscheidend - in Nachteil zu geraten, müssen die Wildparkprofis ihr letztes Auswärtsspiel in Aalen (13.30 Uhr, live im SWR) eigentlich gewinnen. An mangelnder Unterstützung wird dieses Vorhaben nicht scheitern. Etwa die Hälfte der circa 8000 Zuschauer, die in der Ostalb Arena erwartet werden, werden dem KSC eine "Heimspielatmosphäre" bereiten. "Wahnsinn", kommentierte Alois Schwartz die "4000 Anhänger, die uns nach Aalen begleiten", und hofft, "dass wir sie mit drei Punkten erfreuen können." Dafür will seine Mannschaft "von Beginn an aggressiv und mit Entschlossenheit" auftreten, sagt Innenverteidiger David Pisot stellvertretend für die Spieler. "Wir müssen den VfR spüren lassen, dass wir gewinnen wollen." Gewinnen "müssen" träfe den Sachverhalt sicher besser. "Wollen" spiegelt jedenfalls nicht ganz den Druck wider, der auf den Wildparkprofis lastet. "Das ist aber - im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als wir gegen den Abstieg gespielt haben - ein positiver Druck", sagt KSC-Mittelfeldmotor Marcel Mehlem. "Und dieser positive Druck motiviert uns." Auf die Vorbereitung zum "kleinen Derby" in Aalen hatte die Wichtigkeit des Spiels keine Auswirkungen. "Business as usual", also "wie gewohnt", verlief das gestrige Abschlusstraining, war die Anreise und werden die letzten Stunden vor dem für alle Spiele zeitgleichen Anpfiff getaktet sein. "Gut", sagt Oliver Kreuzer, "ein bisschen mehr Adrenalin als sonst wird schon durch unsere Körper fließen." Wird auch er offiziell ein paar Worte an die Mannschaft richten? "Nein." Der Trainer und die Mannschaft seien erfahren genug, mit so einer Situation umgehen zu können. Und fußballerisch "haben wir die Qualität", so der KSC-Sportdirektor weiter, "dieses Spiel zu gewinnen. Darauf ist die Mannschaft fokussiert." Cheftrainer Schwartz kann personell aus dem Vollen schöpfen, während die Gastgeber, bei denen der gebürtige Karlsruher und frühere KSC-Spieler Sascha Traut (32) unter Vertrag steht, die Gelb-gesperrten Rico Preißinger und Maximilian Welzmüller ersetzen müssen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

Nächster Brocken für den SV 08 Kuppenheim (rap) - Nach der 1:5-Packung gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen hat Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim am Samstag gegen den Offenburger FV die Chance auf Wiedergutmachung. Verzichten muss Trainer Matthias Frieböse jedoch auf Andreas Weisgerber (Foto: toto). » Weitersagen (rap) - Nach der 1:5-Packung gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen hat Fußball-Verbandsligist SV 08 Kuppenheim am Samstag gegen den Offenburger FV die Chance auf Wiedergutmachung. Verzichten muss Trainer Matthias Frieböse jedoch auf Andreas Weisgerber (Foto: toto). » - Mehr