Kein Kopfballungeheuer, kein Sieg Von Christian Rapp Wäre Horst Hrubesch, dieses Kopfballungeheuer vergangener Tage, am Samstag im Dress des SV 08 Kuppenheim aufgelaufen, die Verbandsligapartie gegen den Kehler FV wäre wohl bereits nach 20 Minuten zugunsten der Wörtelkicker entschieden gewesen. Doch da der 67-Jährige momentan damit beschäftigt ist, die DFB-Frauen wieder in die Spur zu bringen, musste sich der SV 08 schließlich am Ende mit einem etwas unglücklichen 1:1 begnügen. Einerseits, weil man es verpasste, nach dem Elfmetertor von Yannis Otto (61.) nachzulegen, andererseits hatten die Blau-Schwarzen bei zwei Schiedsrichterentscheidungen Pech. Fußball ist manchmal Kopfsache und oft werden Spiele mit ebendiesem entschieden. In den ersten 20 Minuten dieses erstklassigen Verbandsligaspiels hatten die Wörtelkicker gleich drei Chancen, "Köpfchen" zu zeigen: Zunächst schraubte sich Armin Karamehmedovic nach 20 Sekunden in die Höhe, verfehlte mit seinem kahlen Schädel das rechte Toreck jedoch knapp. Danach versuchte sich der umtriebige, aber glücklose Okan Eren als Kopfballungeheuer. Weder in Minute elf noch sieben Zeigerumdrehungen später, jeweils nach butterweichen Flanken von Otto, brachte er aber den Ball aus wenigen Metern im Tor unter. Der Gastgeber dominierte das Spielgeschehen, versuchte den Kehler Spielaufbau früh zu pressen und die KFV-Schaltzentrale, bestehend aus Benjamin Göhringer und Kevin Sax, lahmzulegen. Dies gelang in den ersten 35 Minuten vorzüglich, da das 08-Mittelfeld im Verbund mit der Abwehrreihe die Räume verdichtete. So hatte Kehl im ersten Abschnitt lediglich einen halbwegs gefährlichen Schuss durch David Assenmacher vorzuweisen (26.). "Wir haben sehr gut angefangen und es Kehl richtig schwer gemacht. Nach dem 1:0 haben wir es verpasst nachzulegen und hatten auch etwas Pech bei zwei Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns", sagte 08-Trainer Matthias Frieböse. Die zweite Hälfte begann zunächst mit einem Kuppenheimer Tiefschlaf: Anscheinend mit den Gedanken noch in der Kabine, ließen die Hausherren Sax zu viel Platz, der den eingewechselten Arber Paqarizi mit einem herrlichen Schnittstellenball auf die Reise schickte, jedoch am exzellent reagierenden 08-Keeper Nikolai Gogol scheiterte (47.). In der 60. Minute fasste sich Faruk Karadogan dann ein Herz und zog aus 35 Metern ab. Sein Schuss landete nach einem Kehler Blockversuch bei Eren, der beim Nachschuss aus zwölf Metern von den Füßen geholt wurde. Otto ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte den Strafstoß eiskalt rechts unten. Nun war der SV 08 am Drücker und bestrebt, die Partie zu entscheiden. Nach einer Kombination über Karadogan, den eingewechselten Andreas Weisgerber und Eren drückte Karamehmedovic aus wenigen Metern den Ball über die Linie - doch der Assistent hob die Fahne. Eine zumindest strittige Entscheidung. Bei einer Doppelchance verpassten Eren und Weisgerber die Vorentscheidung (79.). Was sich vier Minuten später rächen sollte: Nach einem langen Ball hob der eingewechselte Luca Alesi zunächst das Abseits auf, im Strafraum sprang ihm anschließend im Zweikampf dann der Ball unglücklich an die Hand. Schiedsrichter Philipp Becker pfiff Elfmeter - eine harte Entscheidung. Göhringer nahm sich Otto als Vorbild und verwandelte sicher rechts unten. Doch der SV 08 zeigte Moral: In der 86. Minute versuchte sich auch Marek Balzer letztmals als Hrubesch, doch sein Kopfball segelte über das Tor. Eben alles Kopfsache. SV 08 Kuppenheim: Gogol - Radke, Karadogan (72. Balzer), Kolasinac (44. Alesi), Stanic - Peter, Saddedine - Otto (66. Weisgerber), Karamehmedovic, Eren - Grünbacher. Kehler FV: Künstle - Weingart (70. Stefan), Laifer, Hartfiel, Aras - Göhringer, Zimmerer - Zdraveski (77. Bouziane), Sax (86. Raabe), Bounatouf - Assenmacher (46. Paqarizi). Schiedsrichter: Philipp Becker (Mannheim) - Zuschauer: 200 - Tore: 1:0 Otto (61./FE), 1:1 Göhringer (83./HE) - Beste Spieler: Otto,Peter - Laifer.

