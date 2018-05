Pumas beißen zu

Am Ende gewann der MSC Ubstadt-Weiher klar mit 10:2 beim MSC Malsch und setzte sich mit dem Sieg oben in der Tabelle fest. Für Trainer Andreas Fiebig war es das letzte Spiel an der Seitenlinie in Malsch. Er will sich voll und ganz auf seine Tätigkeit als Jugendnationaltrainer konzentrieren. Die Gäste führten nach fünf Minuten durch zwei Tore von Kevin Gerber (2., 5.) mit 2:0. Dennis Ring konnte in der 22. Minute das 3:0 erzielen. Dann gelang Daniel Kranefeld der Anschlusstreffer (23.). Noch vor der Halbzeit zog der Gast aber auf 7:1 davon. Kevin Fröhlich (25.) und Gerber mit einem Hattrick (27., 30., 37.) erzielten die Tore für Ubstadt. In Minute 60 nutzte Lucca Böser einen Abwehrfehler zum 8:1. Romano Simon erzielte per Elfmeter das 2:8 (65.). In der 78. und 79. Minute machte es dann Fröhlich doch noch zweistellig.

In Budel sahen die rund 250 Zuschauer eine bis zum Ende spannende Partie. Beim Stand von 2:4 fiel die Entscheidung erst im letzten Viertel. Dabei drehte Budel mit einer Energieleistung das Spiel: Miel Loojmans (61., 75.), Carlo van Geltrop (62.) und Stand Looijmans (75.) sorgten für den am Ende auch verdienten 6:4-Sieg.

Puma Kuppenheim setzte gestern ein Ausrufezeichen. Mit 7:5 gewann der amtierende Meister vor den rund 600 Zuschauern gegen Taifun Mörsch. Es war ein hitziges Spiel zwischen den beiden alten Konkurrenten. Patrick Palach brachte die Gäste nach zwei Minuten in Führung. Diese glich Puma durch Max Schmitt nur zwei Minuten später wieder aus. Danach brachte Jannis Schmitt seine Farbe erstmals in der sechsten Minute in Führung. Aber auch diese war nicht von langer Dauer. Patrick Palach war in der 20. Minute erneut für die Gäste erfolgreich. Auch im zweiten Viertel ging es hin und her. Benjamin Walz erzielte in der 37. Minute das 3:2 für Kuppenheim. Manuel Fitterer gelang kurz vor dem Halbzeitpfiff der Ausgleich. Im dritten Viertel war Puma einen Tick besser. Walz (54., 59.) gelang es, mit zwei Toren den 5:3-Vorsprung herauszuschießen. Jannis Schmitt sorgte mit dem 6:3 für die Vorentscheidung (61.). Walz baute den Vorsprung sieben Minuten später auf 7:3 aus.

Zwar versuchten die Gäste alles, aber mehr als die Treffer von Palach (73.) und Lucca Fuchs (78.) gelangen nicht mehr. (tm)