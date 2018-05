Mehr geht nicht

Acht Jahre ist es nun her, seit die erste Frauenmannschaft des SR Yburg Steinbach unter Trainer Chris Forcher Meister in der Kreisklasse wurde. "Bundesliga wir kommen" stand damals auf den Meistertrikots zu lesen. Acht Jahre später ist das Realität: Die SG Steinbach/Kappelwindeck ist in die dritte Handball-Bundesliga Süd aufgestiegen. Und wie im Jahr 2010 als Meister - weil nicht nur die Rebland-SG, sondern auch Verfolger Pforzheim gestern verlor.

Die 27:29 (10:14)-Heimniederlage im letzten Saisonspiel gegen die SG Heidelsheim/Helmsheim ist da nur ein Schönheitsfehler in einer überragenden Saison, die das Team von Arnold Manz (sportlicher Leiter) und Trainer Kevin Bauer absolviert hat.

Die Gäste aus Bruchsal machten von Beginn an deutlich, dass sie keineswegs gewillt waren, den Meistertitel in der Oberliga zu "verschenken". Das Team von Trainerin Jasmin Förster agierte sehr energisch, suchte immer wieder erfolgreich die Lücke im Abwehrverband der Rebland-SG. Dort und als Spielgestalterin wurde Franzi Manz schmerzlich vermisst, die krankheitshalber zum Zuschauen verdammt war. Die Gastgeberinnen fanden einfach nicht zu ihrem Spiel, leisteten sich ungewöhnlich viele technische Fehler und versemmelten Torchancen im zweistelligen Bereich. Also kein Vergleich zur Galavorstellung von vor einer Woche gegen Mannheim, mit der der Aufstieg vorzeitig unter Dach und Fach gebracht worden war. Stark wie gegen Mannheim war Torfrau Miriam Federau, die mit ihren Paraden einen höheren Pausenrückstand (10:14) verhinderte.

Nach dem Wechsel scheiterten die Gastgeberinnen gleich dreimal am Pfosten, Heidelsheim zog durch Denise Bremer auf 19:13 (39.) davon. Ein Rückstand, von dem sich der Meister nicht mehr erholen sollte. Mangelndes Engagement kann man den Spielerinnen sicherlich nicht vorwerfen, denn sie wollten das Ruder noch einmal herumreißen. Beim 23:25 (55., Siebenmeter) durch Sara Hildebrand schien sich das Blatt noch einmal zu wenden, doch der Schein trog. "Wir haben uns nach Kräften gewehrt und Moral bewiesen", fiel die Kritik von Arnold Manz eher zurückhaltend aus. Schließlich geht ja nicht mehr als Meisterschaft und Aufstieg.

SG Steinbach/Kappelwindeck: Federau, Wunsch - Hodapp 1, Quist 5, Droll 6, Klöpfer, Aliu 1, Falk 5/1, Hildebrand 6/6, Baier 2, Daul, Gerspach, Keller 1, Elies.

SG Heidelsheim/H.: Schuranski - B. Dehm 10/5, Witter, Röh 5, Witte 1, Borne 1, Greil, Schneider, Bremer 3, Hoffmann 6, Schmidt, T. Dehm 3, Kunsmann, Marquardt.

Schiedsrichter: Dennis Müller/Christof Seeger (TSV Dettingen) - Zuschauer: 350 - Zeitstrafen: 1/3.