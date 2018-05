Gänsehaut pur für Per Mertesacker nach stehenden Ovationen

Im Emirates Stadium herrschte Gänsehaut-Atmosphäre. Bei Weltmeister Per Mertesacker schimmerte es verdächtig feucht in den Augen, als er unter den Standing Ovations der Fans des FC Arsenal Abschied nahm. "Immer 100 Prozent -als Papa, Mann, Sohn, Bruder, Freund, Mitspieler. Danke Per", stand auf einem aufgehängten Banner. Dass ihm Teammanager-Legende Arsene Wenger, der nach 22 Jahren als Chefcoach ebenfalls seinen Abschied zelebrierte, gegen den FC Burnley (5:0) noch eine Viertelstunde Einsatzzeit schenkte, rundete Mertesackers Tag ab. "Es war sehr emotional. Ich bin dankbar für einen solchen Abschied", sagte der 33-jährige Ex-Nationalspieler, der für den Traditionsklub aus London sieben Jahre die Knochen hingehalten hatte. Nach insgesamt 15 Jahren als Profi ist nun Schluss, "Merte" bleibt Arsenal aber als Leiter des Nachwuchszentrums erhalten. Mit dem gewöhnungsbedürftigen Spitznamen "Big fucking German" hatten die Arsenal-Anhänger dem 1,98 m großen Innenverteidiger auf ihre Art ihre Zuneigung ausgedrückt. Mertesacker zahlte es mit 100-prozentigem Einsatz, Willensstärke und Kampfkraft zurück, auch wenn er - wie er im Spiegel erklärte - viele Jahre unter großen Versagensängsten litt. Erst auf der Zielgerade seiner Karriere offenbarte er sich, seiner Beliebtheit tat dies keinen Abbruch. Arsene Wenger wird im Gegensatz zu Mertesacker nur noch als Zuschauer zu den Gunners kommen. Bei seiner Abschiedsrede im Stadion machte er noch einmal seine innige Verbindung zum Klub deutlich. "Vor allem bin ich ein Arsenal-Fan wie ihr", rief er den Zuschauern zu: "Ich werde euch vermissen!" Der Coach hat viel Kritik von den Fans einstecken müssen in den vergangenen Jahren. Anders als in der ersten Hälfte seiner Amtszeit mit revolutionärem Fußball und drei Meisterschaften, einer davon sogar ohne Niederlage, war es ihm in der zweiten nicht mehr gelungen, mit Arsenal um den Titel zu spielen. Sie war geprägt von Protesten des Publikums gegen den Trainer. Viele Fans sind froh darüber, dass der Grandseigneur unter den Fußballlehrern geht. Doch Wengers Abschied vom eigenen Publikum war versöhnlich. "There's only one Arsene Wenger!", sangen die Fans, Wenger drehte eine Ehrenrunde und schenkte einem Fan seine rote Krawatte. Sein letzter Heim-Auftritt hatte die Leichtigkeit, die Arsenal in den Vorjahren so oft fehlte. Wie es für Wenger weitergeht, ist unklar. Er sieht sich trotz seiner 68 Jahre nicht am Karriereende. Arsenal will er künftig als Anhänger unterstützen. "Ich würde mich freuen, auf der Nordtribüne zu sitzen, wenn irgendjemand ein Ticket für mich hat. Das Gute daran ist, dass ich dann den neuen Trainer anschreien kann."(sid)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben