Kölmel schwimmt zu Bronze Emely Kölmel (Jahrgang 2003) vom Schwimmteam TV Bühl kann mehr als zufrieden auf das vergangene Wochenende zurückblicken: Sie kehrte mit einer Bronzemedaille über 100 Meter Brust (1:16,88 Minuten ) von den Süddeutschen Meisterschaften aus Dresden zurück. Auch über 200 Meter und 50 Meter Brust verpasste sie die Medaillenränge nur denkbar knapp und belegte die Plätze vier und fünf. Wieder einmal bewies das Bühler Schwimmtalent Nervenstärke und ein hohes technisches Niveau und wird nun alles daran setzen, auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in vier Wochen in Berlin ganz vorne mitschwimmen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Die jüngeren Starter des Schwimmteams fuhren ins bayrische Erlangen, wo die Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften ausgetragen wurden. Hier stellte vor allem Marie Scholz (Jahrgang 2005) ihre Vielseitigkeit unter Beweis. So gelang es ihr, über 50 Meter und 100 Meter Freistil sowie über 50 Meter Rücken jeweils den fünften Platz zu erkämpfen. Über 100 Meter Rücken wurde sie gar Vierte (1:10,60 Minuten). Über 200 Meter Rücken und Lagen belegte sie die Ränge neun und 18. Ebenfalls unter die Top Ten ihres Jahrgangs katapultierte sich Julia Kusserow (Jahrgang 2004). Die Rückenspezialistin zeigte ihre ganze technische Qualität und belegte über 100 Meter Rücken in 1:10,11 Minuten einen guten sechsten und über 50 Meter Rücken den siebten Platz. Tausend qualifiziert sich für Berlin Joelina Fichtner (ebenfalls Jahrgang 2004) ging über 50, 100 und 200 Meter Brust und 50 Meter Schmetterling an den Start und konnte sich auf allen Strecken gute Mittelfeldplatzierungen erkämpfen. Johannes Hauser (Jahrgang 2004) hatte sich über alle Freistilstrecken qualifiziert und konnte über 200 Meter Freistil Platz 16 belegen. Rik Tausend (Jahrgang 2004) ging über die 400 Meter Freistil auf die Bahn und überraschte in 4:35,50 Minuten mit Platz zwölf und einer weiteren Qualifikationszeit für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Der mitgereiste Coach Felix Scheumann war mehr als zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge, die sich nun auf spannende Wettkampftage in Berlin vorbereiten dürfen.(red)

