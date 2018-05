Elisa Fährmann rast aufs Podest Beim dritten Lauf des "BaWü- und Beginners-Cup 2018" gingen die BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal mit einer Delegation von neun Sportlern auf der langen und äußerst anspruchsvollen Bahn in Kornwestheim an den Start. Freud und Leid lagen dabei eng beieinander. Als einziger RSV-Beginner ließ es Christoph Stahl richtig krachen und stellte in den ersten beiden Vorläufen die Weichen zum Einzug ins Halbfinale. An zweiter Position liegend schickte ihn im dritten Vorlauf unglücklicherweise eine Kollision mit einem seiner Wettstreiter zu Boden. Zum Glück unverletzt beendete er diesen Lauf mit verbogenem Bike als Sechster, was in Summe fürs Weiterkommen nicht reichte. Die Lizenzfahrer zeigten durchweg positive Leistungen. Klara Bahrmann, die jüngste im Bunde und in der Altersklasse 9/10 am Start, setzte mit zwei zweiten und einem dritten Platz in den Vorläufen unmissverständliche Statements. Im Finale startete sie mäßig, machte aber mit viel Geschick in den Kurven Plätze gut und bog mit ausreichend Luft auf ihre Verfolgerinnen als scheinbar sichere Dritte auf die Zielgerade ein. Allerdings verlor sie auf den letzten Metern den Grip am Pedal, geriet ins Straucheln und wurde am Ende nur Fünfte. Mia Fährmann bei den Mädels 11/12 sowie ihre große Schwester Elisa bei den Mädels 13/14 ließen sich in ihren Klassen ebenfalls von der Konkurrenz nicht abschütteln. Mia wurde Sechste und Elisa nahm, wie bereits eine Woche zuvor, als Dritte den einzigen Pokal mit ins Bühlertal. Bei den Lizenzfahrern der Klasse 11/12 findet sich Jonas Doninger mittlerweile immer besser zurecht. Bei der Vergabe der Platzierungen hatte er in allen Läufen ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Jede Menge Biss und Durchhaltevermögen brachten ihm gute Vorlaufergebnisse ein, welche jedoch knapp nicht zum Einzug in die Ausscheidungsläufe reichten. Bei den Mädels der Klasse 15+ gingen Xenia Schenkel und Lilly Ochs auf die Stecke. Mit hervorragenden Vorläufen machte Schenkel den Einzug ins Finale klar. Ochs erreichte das Finale knapp. Hier wurde sie Fünfte, dicht gefolgt von Schenkel. In den 24-Zoll-Klassen waren es Gerhard Weck und Christian Bahrmann, die um die Platzierungen kämpften. Beide hatten an diesem Renntag kein leichtes Spiel mit ihren Gegnern. Bahrmann wurde bei den Senioren II Vierter, Weck belegte bei den Senioren IV den sechsten Rang. Parallel zum Kornwestheimer BMX-Rennen trat Espen Rall beim zweiten Lauf der Kids-Cup-Serie mit dem Mountainbike an. In der Klasse U13 bewies er laut Mitteilung in hervorragender Manier, dass sich intensives Training auszahlt. Die ebenfalls konditionell höchst anspruchsvolle Strecke, bei der es Skipisten hoch und runter ging, bewältigte er bis kurz vor Schluss an dritter Position liegend. Durch einen strategischen Patzer kurz vor Rennende musste er, ähnlich wie Klara Bahrmann in Kornwestheim, zwei Fahrern den Vortritt lassen und wurde in einem riesigen Fahrerfeld Gesamtfünfter. (red)

Bühlertal

