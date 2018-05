Geschwender und Rinklef überzeugen Doppelerfolg für die Radfahrer des RSV Kartung bei den baden-württembergischen Straßenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Singen am Hohentwiel: Sowohl Jan Rinklef bei der Altersklasse Schüler U15 als auch Sunny-Angelina Geschwender erkämpften sich in taktisch geprägten Wettbewerben jeweils die Bronzemedaille. Bereits am Samstag fanden die Landesmeisterschaften im Einzelzeitfahren statt, an denen Rinklef teilnahm. Die 9,3 Kilometer lange Strecke meisterte der RSV-Fahrer in 14:20 Minuten, was im Endklassement den sechsten Platz bedeutete. Starker Wind und die ansteigende Zielgerade machte den jungen Athleten zu schaffen, heißt es in einer Mitteilung. Tagsdrauf wurde er zum Abschluss des Frühjahrs noch Dritter beim Straßenrennen um die Landesmeisterschaft über 36 Kilometer. Das Rennen war sehr stark taktisch geprägt, trotz mehrfacher Vorstöße gelang es jedoch keinem Fahrer sich abzusetzen, so dass es zu einer Sprintentscheidung von einer rund 30 Fahrer starken Gruppe kam. Beim Schlussanstieg wurde teilweise mit harten Bandagen gefahren, aber Rinklef konnte sich im Endspurt den dritten Platz sichern - und fährt somit weiter auf einer Erfolgsspur. Der Kartunger Nachwuchsfahrer ist auch im Besitz des Spitzenreitertrikots des Regiocups in der Klasse U15, einer landesweiten Rennserie. Ebenfalls mit Bronze um den Hals trat Sunny-Angelina Geschwender die Heimreise aus Singen an. Für ihren Ausflug vom Mountainbike auf die Straße konnte sie innerhalb einer Woche zwei Top-Ergebnisse abliefern: Beim Heimrennen in Kartung wurde sie Zweite, bei den Landesmeisterschaften erkämpfte sie sich wie ihr Vereinskamerad Rinklef den dritten Rang in der AK U17. Nach der Hälfte der Renndistanz von 36 Kilometer konnten sich fünf Fahrerinnen vom Feld absetzen und einen Vorsprung herausfahren. Geschwender hatte eigentlich nur die Aufgabe, beim Rennen mitzufahren, um zu trainieren und Erfahrungen zu sammeln - das gelang ihr mit dem Gewinn der Bronzemedaille schließlich hervorragend. Zum erfolgreichen Wochenende trug auch der Juniorenfahrer Adrian Stapper in der Altersklasse U19 bei. Er fuhr auf einen beachtlichen 16. Platz. Beim MTB-Rennen in Urach fuhr die U-19-Fahrerin Lara Benk auf einen fünften Rang. In den nächsten Wochen werden die RSV-Fahrer jedes Wochenende und an den Feiertagen bei Renneinsätzen im Einsatz sein, heißt es weiter. Morgen etwa sind Kartunger Athleten beim Radrennen in Holzhausen bei Freiburg und beim MTB-Marathon in Bad Wildbad vertreten.(red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben