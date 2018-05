Topduell in Ubstadt-Weiher Am Wochenende steigen die Halbfinal-Hinspiele im Motoball-Pokal. Hierbei ist der Süden unter sich: Der MSC Ubstadt-Weiher empfängt den MSC Puma Kuppenheim. Der MSC Philippsburg hat den Titelverteidiger MSC Taifun Mörsch zu Gast. Puma Kuppenheim reist am Samstag mit breiter Brust nach Ubstadt-Weiher. Der deutsche Meister setzte sich am Wochenende im Spitzenspiel gegen Taifun Mörsch verdient durch und will nun auch im ersten Pokalhalbfinale einen Sieg holen. Ubstadt-Weiher wird auf der Hut sein. Trotzdem ist beim Tabellenführer der Südliga die Zuversicht groß. Vor allem in der heimischen Motoball-Arena zeigen die Spargelstädter ihre Stärke. Die Fans können sich auf ein absolutes Spitzenspiel freuen. Anpfiff ist um 19 Uhr. Am Sonntagnachmittag empfängt der MSC Philippsburg den MSC Taifun Mörsch um 15 Uhr. Die Hausherren erreichten mit einem Freilos die Runde der letzten vier Teams und erwischten nun den Titelverteidiger. In Budel gab es zuletzt eine 4:6-Niederlage, obwohl man nach 20 Minuten noch 4:1 führte. Trotzdem wird der Außenseiter gegen den großen Favoriten aus Mörsch alles versuchen, um ein achtbares Ergebnis zu erzielen. Beim MSC Taifun ist nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen die Kuppenheimer Pumas erst einmal Wunden lecken angesagt. Trotz der ersten Saisonniederlage war Trainer Enrico Tritsch nicht ganz unzufrieden: "Ich bin nicht übermäßig enttäuscht, da an diesem Tag eine starke Taifun-Mannschaft gegen eine einen Tick stärkere Kuppenheimer Mannschaft verloren hat. Die Runde ist lang und wird uns die Chance geben, das Ergebnis im Rückspiel wieder geradezubiegen. Jetzt gilt es sich auf das nächste Spiel in Philippsburg zu fokussieren, um wieder auf die Erfolgsspur zu kommen." (tm)

