Auf dem Weg zum Lieblingsgegner

Matthias Frieböse wusste auch gut 48 Stunden nach der rassigen und guten Verbandsligapartie seines SV 08 Kuppenheim gegen den Kehler FV - immerhin mit fünf Siegen im Gepäck am Samstag ins Wörtel angereist - nicht, ob er mit dem vergebenen Sieg hadern oder ob er sich doch eher über die gezeigte Leistung seiner Elf freuen sollte. "Sicherlich beides", gab der 08-Trainer über die Punkteteilung kund. "Ich war mit dem Spiel, dass die Jungs abgeliefert haben, sehr zufrieden. Leider haben wir uns dafür nicht belohnt, was mich etwas ärgert."

Für einen Stimmungsaufschwung ihres Trainers hätten Okan Eren, Armin Karamehmedovic und der eingewechselte Andreas Weisgerber sorgen können. Doch das Trio scheiterte entweder an der Ungenauigkeit, Weisgerber setzte etwa einen Schuss Zentimeter neben das Tor, oder an den eigenen Nerven, wie bei der einen oder anderen Chance des umtriebigen Eren zu beobachten war. "Da hat mir ein wenig das letzte Selbstverständnis gefehlt, das Tor unbedingt machen zu wollen. Ich weiß aber, dass Okan die Fähigkeiten hat, wichtige Tore zu machen", stärkt Frieböse seinem jungen Mittelfeldtalent den Rücken.

Vielleicht lässt Eren bereits morgen den Worten seines Trainers Taten folgen. Schließlich gastieren die Wörtelkicker (Tabellenelfter mit 35 Punkten) zum Nachholspiel beim starken Aufsteiger FV Lörrach-Brombach (Rangfünfter mit 51 Punkten). Eines steht jedenfalls fest: Der SV 08 reist mit gehörig Selbstvertrauen im Gepäck ins Dreiländereck. Zum einen sammelte die Frieböse-Elf sieben Punkte in den vergangenen drei Spielen und hat sich somit einen Puffer auf die Abstiegsränge von mittlerweile sechs Zählern verschafft, zum anderen ist der FV Lörrach-Brombach durchaus so eine Art Lieblingsgegner der Kuppenheimer. Zweimal standen sich die Teams in dieser Saison bereits gegenüber, zweimal gingen die Schwarz-Blauen als Sieger vom Platz. In der Liga wurde der FVL am zweiten Spieltag in einer hitzigen Partie mit 1:0 niedergerungen, im Viertelfinale des südbadischen Vereinspokals kegelte man den Aufsteiger am 1. November vergangenen Jahres mit 2:0 aus dem Wettbewerb.

"Sollten wir tatsächlich in Lörrach gewinnen, dann kann man von einem Lieblingsgegner sprechen", sagt Frieböse, der aber sofort einschränkt: "Es wird ein richtig enges Spiel. Lörrach ist zu Hause eine Macht. Ich wäre mit einem Punkt schon zufrieden." Zumal die Gastgeber mit der Empfehlung von sechs Siegen in Folge und 14:3 Tore morgen auflaufen werden.

Es kommt also jede Menge Arbeit auf die Kuppenheimer Defensive zu, die personell gesehen nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Gegen Kehl musste Frieböse seine beiden Innenverteidiger Denis Kolasinac (Knie) und Faruk Karadogan (Leiste) verletzungsbedingt auswechseln. "Es ist noch nicht sicher, ob beide einsatzfähig sind. Ebenso steht ein Fragezeichen hinter Yannis Otto, der auch Knieprobleme hat", sagt der 08-Coach.

Keine 48 Stunden nach der Bewährungsprobe in Lörrach wartet auf die Wörtelkicker mit dem Rangzweiten Freiburger FC das nächste dicke Brett, das gebohrt werden muss. "Die haben eine unglaubliche Offensive und werden nach der Niederlage in Rielasingen mit mächtig Wut im Bauch gegen uns auftreten", ist sich Frieböse sicher. Vielleicht liefert der SV 08 den Breisgauern wieder so ein Spektakel wie in der Hinrunde, als FFC-Goalgetter Marco Senftleber in sprichwörtlich letzter Sekunde den 4:3-Siegtreffer erzielte.

Doch zunächst wartet erstmal der "Lieblingsgegner" auf Okan Eren und Co.