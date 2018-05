SVM: Das Ziel rückt näher

Der Fußball schreibt einfach die kuriosesten Geschichten: Da rackert und ackert Christof Leiss seit Wochen unermüdlich im Mörscher Sturm, geht keinem Zweikampf aus dem Weg und spult ein immenses Laufpensum ab - doch ein Treffer will ihm nicht gelingen. Entweder steht der Torhüter im Weg, der Ball kullert knapp neben das Gehäuse oder das runde Leder klatscht an das Aluminium. Dem Angreifer fehlt schlicht das so oft zitierte Quäntchen Glück - bis zum vergangenen Sonntag: Ausgerechnet an seinem 25. Geburtstag schnürt der Stoßstürmer des Verbandsligisten einen Doppelpack, holt einen Elfmeter heraus und bringt seine Farben beinahe im Alleingang auf die Siegerstraße im eminent wichtigen Spiel gegen den Abstiegskonkurrent FC Bad Dürrheim.

"Es ist super für ihn. Ich freue mich riesig, dass Chris sich gegen Bad Dürrheim mit zwei Toren belohnt hat. Er hat zuletzt großen Aufwand betrieben, aber nicht getroffen. Er hat sich auch ein Stück weit verantwortlich gefühlt, dass wir in den vergangenen Wochen ab und zu nicht gepunktet haben", ist Dietmar Blicker froh über das Ende der Durststrecke seines Goalgetters. Schließlich kann sich der SVM-Trainer als ehemaliger Stürmer in das Seelenleben seines Angreifers hineinversetzen: "Mit den vergebenen Chancen hadert man immer. Es hat Chris richtig gut getan. Er hat ein gutes Spiel gezeigt." Zufrieden war der Sportwissenschaftler auch mit dem Rest seines Team: "Wir waren über die gesamte Spielzeit besser. In Überzahl hätten wir gar den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können."

Mit dem zweiten Sieg in Folge kletterte die Elf aus der Sandgrube mit 34 Punkten auf den zwölften Tabellenplatz. Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz, den momentan Bad Dürrheim belegt, wuchs auf fünf Zähler an. Doch Blicker traut dem Braten noch nicht, zumal die Nordbadener am Sonntag zum nächsten Abstiegsgipfel nach Denzlingen reisen: "Die Situation ist trügerisch. Denzlingen hat nach dem Sieg in Stadelhofen, wo sie richtig stark gespielt haben, sicherlich Oberwasser und kann mit einem Dreier gegen uns weiter heranrücken." Außerdem geht Blicker von einem Dürrheimer Heimsieg am Wochenende gegen den Vorletzten Neustadt aus. Und schon wäre - bei negativem Verlauf aus Mörscher Sicht - der Vorsprung auf zwei beziehungsweise drei Punkte eingedampft.

Doch der Trainerfuchs übt sich als erfahrener Psychologe und dreht den Spieß einfach um: "Es tut uns gut, dass Denzlingen gewinnen muss. Der Druck liegt sicherlich bei ihnen. Mit einem eigenen Sieg können wir den FC auf neun Punkte distanzieren. Das wäre überragend, aber selbst ein Zähler wäre super." Respekt hat Blicker vor der gesamten Offensivabteilung der Breisgauer, die "unheimlich Qualität" besitze.

Nur gut, dass der SVM-Coach personell gesehen aus dem Vollen schöpfen kann. Zuvorderst natürlich mit Chistof Leiss. Denn im Leben eines Stürmers ist es doch meist so: Ist der Knoten erst einmal geplatzt, lässt das nächste Tor nicht lange auf sich warten.