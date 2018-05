Nachwuchs-Judoka überzeugen Erfreuliche Ergebnisse errangen die Nachwuchs-Judoka des Budo-Kai Bühlertal beim 27. Donau-Cup in Donau- eschingen. Im Deutschen JKA Karate Bund zählt dieses Turnier zu den sogenannten Sichtungswettkämpfen. Es gilt als eines der bedeutendsten Kinder- und Jugendturniere in Süddeutschland. Zu dem Event war Cheftrainer Kurt Weingand mit seinem hoffnungsvollen Nachwuchsteam angereist. Mesut Akyildiz agierte als offiziell vom Verband bestellter Kampfrichter. In der Konkurrenz Mädchen U14 stellte Mariana Schiche in der Disziplin Kata ihr Können unter Beweis und sicherte sich den Einzug ins Finale. Mit der Darbietung ihrer Kata belegte sie schließlich den dritten Platz. In der Disziplin Kumite fehlten sowohl Fabienne Braun als auch Schiche das nötige Quäntchen Glück, um den Einzug ins Halbfinale zu erringen. Beide Mädchen mussten sich somit mit dem fünften Rang begnügen. Anders verhielt es sich bei Falk Pfisterer: Beim Kata der Jungen U14 sicherte er sich den Einzug ins Finale. Mit seiner Kata "Heian Sandan" konnte er die Kampfrichter überzeugen und ging als Sieger von der Matte. Von diesem Erfolg motiviert, trat Falk zusammen mit Schiche und Braun im Kata-Team an. Die Bühlertäler konnten mit ihrem Auftritt begeistern und errangen laut Mitteilung den ersten Platz. Marla Louis ging in der Altersklasse Mädchen U16 an den Start und sicherte sich in Kata und Kumite jeweils den vierten Platz. Bei den Mädchen U18 gingen Binja Steimel, Stina Burgard und Dominique Liebmann an den Start. Als Kata-Team gewannen die Bühlertälerinnen den zweiten Platz. Während sich Burgard in der Kata Fünfte wurde, konnte Steimel sich den vierten Rang sichern. Burgard wusste im Kumite zu überzeugen und errang den dritten Platz. Paul Strempel und Oktay Kilic gingen in der Altersklasse U18 an den Start. Strempel wurde im Kumite Dritter, Kilic Fünfter. Im Kata durfte sich Strempel über einen dritten Platz freuen. Im Kumite-Team wurde das Duo Dritte. Tobias Lay schnupperte als Wettkampfneuling erstmals Turnierluft und wurde Dritter. Inga Holzberg und Dominique Fütterer belegten bei den Senioren jeweils den fünften Rang. Fünfte Plätze gingen auch an Attila Fodor und Olcay Kilic. Im Männer-Kumite-Team belegten die Bühlertäler den zweiten Platz.(red)

