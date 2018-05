Die Rettung naht

Bühl

TV Bühl strebt Aufstieg an Bühl (red) - Durch die Relegation eine Liga höher: So lautet der Plan der Tischtennis-Frauen des TV Bühl. Dazu muss der Landesligist zunächst gegen die TTF Stühlingen III gewinnen, um dann gegen den SV Nollingen den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt zu machen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Nachholspiele im Fußballbezirk Baden-Baden (red) - Der 1. SV Mörsch muss beim Nachholspieltag in der Verbandsliga gegen den FC Neustadt ran. Elchesheim empfängt Sinzheim in der Landesliga zum Derby. In den beiden Kreisligen A finden insgesamt vier Nachholbegegnungen statt. (Foto: toto).