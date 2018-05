RSC/DJK nach 2:1 in Willstätt vor Rettung

(red) - Fußball-Landesligist SV Bühlertal (Foto: toto) will in den restlichen fünf Spielen den Wiederaufstieg schaffen. Dafür muss man nicht nur das Heimspiel gegen den Rastatter SC/DJK gewinnen, sondern hofft auf einen Ausrutscher von Tabellenführer Oppenau. » - Mehr

(red) - Zwar stehen beide Landesliga-Teams punktgleich in der Tabelle vereint nebeneinander. Doch einen Unterschied gibt es vor dem Duell zwischen dem Rastatter SC/DJK und Rot-Weiß Elchesheim (Foto: Vetter): Der RSC/DJK hat noch drei Nachholspiele in der Hinterhand. » - Mehr

(rawo) - Im Seeparkstadion in Freiburg trafen sich die baden-württembergischen Leichtathleten zur ersten Bahnmeisterschaft der noch jungen Saison. Für die Männer, Frauen und Jugendlichen (Foto: rawo) ging es um die Landesmeistertitel auf den Langstrecken. » - Mehr

Bietigheim