Meistertitel für Rastatter Duo Die baden-württembergischen Meisterschaften im Gewichtheben fanden dieses Jahr in Nagold statt. Mit Susanne Hildenbrand und Wigbert Bastian starteten gleich zwei Heber für die HG Rastatt. Beide kehrten mit dem Meistertitel zurück. Hildenbrand, die Masters-Weltmeisterin von 2016, war in der offenen Gewichts- sowie in der ersten Altersklasse gemeldet. Im ersten Durchgang, dem Reißen, präsentierte sie drei gültige Versuche. Zudem konnte sie mit den im letzten Versuch gerissenen 62 Kilogramm den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigen. Auch in der zweiten Teildisziplin Stoßen zeigte sie einen sehr routinierten Auftritt - ihr gelangen wiederum drei erfolgreiche Versuche. Dabei stellten selbst die 77 Kilo im letzten Versuch kein Problem dar. Mit einer Zweikampfleistung von 139 Kilo absolvierte sie einen sehr soliden Wettkampf und sicherte sich den verdienten Meistertitel. Obwohl Wigbert Bastians Wettkampf nicht allzu rund verlief, sollte dieser Abend dennoch ein glückliches Ende für ihn bereithalten: Bereits im Reißen erzielte der amtierende baden-württembergische Meister mit 68 Kilo nur einen gültigen Versuch. Davon ließ er sich vorerst nicht aus der Ruhe bringen und stieg mit sicheren 90 Kilo in den zweiten Durchgang, das Stoßen, ein. Jedoch scheiterte er in den darauffolgenden Versuchen zweimal an seiner bisherigen Bestleistung von 95 Kilo. Nichtsdestotrotz lieferte er mit 158 Kilo ein gutes Zweikampfergebnis ab, mit dem er sich den Meistertitel bereits zum dritten Mal in Folge sicherte. Für beide Athleten stehen in drei Wochen die deutschen Meisterschaften der Masters in Obrigheim an. Dort dürfen sich die zwei Rastatter Heber ebenfalls Medaillenchancen ausrechnen.(red)

