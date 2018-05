Von Riesenpotenzial und XL-Typen

Interview

BT: Herr Ludwig, Herr Manz, die vergangenen Tage und Wochen waren hart. Was war anstrengender: Das coachen und mitfiebern an der Außenlinie oder die zahlreichen Feierlichkeiten nach dem eingetüteten Aufstieg?

Ludwig: Also für mich waren die Festivitäten anstrengender: Das coachen an der Linie ist gewissermaßen Routine, im Feiern habe ich weniger Erfahrungen oder zumindest sind sie lange her. Umso schöner waren die Partys dann aber!

Manz: Für uns war es mit dem Feiern tatsächlich ein bissel schwierig, weil wir bis vor zwei Wochen nicht wussten: Reicht es oder nicht? Inzwischen haben wir das aber nachgeholt. Unter anderem habe ich mir mit dem Gig von "Van Teichmann" nach unserem letzten Spiel einen Wunsch erfüllt. Das war ein Highlight, das wir uns im Betreuerstab gegönnt haben.

BT: Während die Rebland-Mädels schon vor der Saison zum Favoritenkreis gezählt haben, war der Höhenflug des TVS doch überraschend. Wann war Ihnen klar: Mensch, dass kann wirklich funktionieren?

Ludwig: Nach dem Auswärtssieg in Herrenberg, das war die zweite Rückrundenpartie, habe ich gemerkt: Die Jungs sind zu mehr bereit. Bereit, den großen Schritt zu vollziehen - wenn wir nicht überpacen und Schritt für Schritt die Leistung abrufen, bei der Arbeit im Training und mit der Lockerheit, die man behalten muss. Richtig klar war es mir nach den darauffolgenden schweren Auswärtsspielen in Deizisau und Neckarsulm. Das hat uns den letzten Kick gegeben.

Manz: Für uns war von Anfang an klar, dass es eine Hypothek ist, als erster Nichtaufsteiger, mit Rang drei in die Saison zu gehen. Da ist man nicht mehr der Nobody, hat aber noch die gleiche, sehr junge Mannschaft. Zudem war schon vor der Runde klar, dass Verena Keller und Anina Hodapp Mitte der Saison länger ins Ausland gehen, womit wir als Trainer nicht zufrieden waren. Das war zunächst ein Anzeichen, dass die Mannschaft den Aufstieg vielleicht gar nicht so will, wie wir als Verantwortliche. Echte Schlüsselerlebnisse für uns waren dann zum einen das Auswärtsspiel in Mannheim, wo wir trotz acht verblasener Siebenmeter des Gegners die Partie dominiert haben. Und dann in Wolfschlugen, wo wir einen direkten Konkurrenten klar geschlagen haben. Da hat man gemerkt: Jetzt geht was. Dann kam der Rückschlag gegen Pforzheim, gegen die wir frühzeitig alles hätten klarmachen können. Da wollten zwar alle, aber es hat gar nix funktioniert. Danach kam aber eine gute Reaktion und den Mädels sind Flügel gewachsen.

BT: Sowohl in Sandweier als auch im Rebland herrscht aktuell verständlicherweise große Euphorie. Gibt's auch Neider?

Ludwig: Mir ist noch nichts zu Ohren gekommen. Wenn dann das erste Drittligaspiel verloren geht, werden aber bestimmt einige anführen: "Ich habe es euch doch gesagt...!"

Manz: Wir haben über den erfolgreichen Jugendbereich, bei dem uns immer wieder auch Spielerinnen anfragen, sicher Vereine, die unseren Erfolg sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man über Jahre Spielerinnen ausbildet und viel Arbeit mit guten Trainern investiert, dann sind wir - ohne aktiv zu sein - natürlich eine Adresse, was uns prinzipiell freut. Ansonsten habe ich bisher viel positive Rückmeldung gekriegt.

BT: Was bedeutet der Doppelaufstieg für die Region?

Manz: In dem Zusammenhang fällt mir der Spruch der Bühler Bisons ein: Bühl ist Volleyball! Ich sage dann immer: Aber Mittelbaden ist Handball! Der Sport hat hier einfach Tradition. Das weiß auch der Ralf. Hier gibt es ein Riesenpotenzial an handballaffinen Menschen. Das merkt man in Sandweier in der Halle und selbst bei uns im Frauenbereich: Wenn was geboten ist, dann gibt es Zulauf.

Ludwig: Die BWOL ist schon eine Hausnummer, aber ich finde es wichtig, dass in der Region wieder Drittligisten vertreten sind. Das hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Arnold und ich haben es als Spieler erlebt, aber was die Zeit danach angeht, müsste ich schon lange überlegen, wer aus unserer Gegend dritte Liga gespielt hat. Insgesamt bietet die dritte Liga natürlich eine Plattform, so dass man leistungsorientierte Spieler halten kann.

Im Randbereich des Profitums

BT: Stichwort Leistungsorientierung: Die SG und der TVS gehören nun zu den 100 besten Teams in Deutschland. Kann man in der dritten Liga schon von Profihandball sprechen?

Ludwig: Teils, teils. Es ist der Randbereich des Profitums. Profi sein heißt für mich immer, man sollte fünfmal in der Woche trainieren und auch am Wochenende an nichts anderes denken als an Handball. Aber das gibt auch die dritte Liga noch nicht her. Wir haben beispielsweise viele Polizisten, Lehrer und Studenten im Team. Die meisten pendeln ins Training. Bei unserem Konkurrenten Willstätt hingegen gibt es einige Halbprofis, aber das ist nicht das System, das man bei uns umsetzen kann: Zum einen fehlen Sponsoren, das ist ein ganz großes Thema. Außerdem wollen wir in Sandweier keine Halbprofis integrieren. Das ist gar nicht meine Philosophie.

Manz: Wahrscheinlich weil wir ähnliche Typen sind, sind wir da einer Meinung. Mein letzter Trainerjob im Männerbereich war vor langer Zeit in Sinzheim, da kamen immer mal wieder Halbprofis dazu. Ich habe zwar drei Jahre durchgehalten, aber immer gesagt: Das ist nicht meine Welt. Ich möchte keine Leute bei Laune halten, die für Geld Handball spielen. Und so habe ich letztendlich den Weg über die Jugendarbeit gewählt. Wenn man dann, so wie im aktuellen Fall, auch Erfolg ernten darf, ist das eine ganz andere Genugtuung.

BT: Was wird sich in Liga drei ändern, beispielsweise was Aufwand und Infrastruktur angeht?

Ludwig: Was das Reisen angeht, wird sich im Vergleich zur BWOL wenig ändern. Man muss sehen, wie die Einteilung sein wird, aber wenn Leutershausen und Großsachsen wieder dazukommen, ist man dort schneller hingefahren als etwa nach Schwäbisch Gmünd. Geografisch ergeben sich auf jeden Fall andere Aufgaben und Herausforderungen, wenn man dreimal in die Pfalz muss, zweimal ins Hessische, der Rest in Baden-Württemberg und zweimal vielleicht nach Bayern. Das Gute: Dort kennt man uns noch nicht (lacht). Was sich definitiv ändern muss: Wir werden noch schnellere Beine brauchen, um die Athletik der anderen Teams auszugleichen. In der dritten Liga kommen schon einige Mannschaften mit Schränken auf uns zu. Insofern müssen auch wir in der Athletik zulegen, dass wir im Team noch zwei, drei XL-Typen dazukriegen und nicht nur M oder L wie bisher.

Manz: Wir haben schon welche (lacht)! Aber sportlich würde ich das unterstreichen: Auch bei uns geht es über das Tempo, geht es über sehr gute Abwehrarbeit. Da gibt es genügend Parallelen. Ansonsten werden auch wir unsere Philosophie beibehalten, weiter auch den Nachwuchs einzubauen und eine Adresse für junge Spielerinnen aus der Region zu sein. Wir werden den Teufel tun und mit fertigen Spielerinnen arbeiten! Und auch wir sind geografisch nicht so schlecht bedient: Wir werden zwar wohl dreimal nach Bayern fahren müssen, aber dafür ist man beispielsweise richtig schnell in der Pfalz. Außerdem freuen wir uns auf Pforzheim, Freiburg und Allensbach. Das sind ganz tolle Geschichten, weil wir da auch persönliche Verbindungen hin haben. Da haben wir richtig Bock drauf.

BT: Herr Manz, Sie haben die Verpflichtung von fertigen Spielerinnen gerade ausgeschlossen. Auch in Sandweier fließt nicht das große Geld. Kann man denn in der dritten Liga bestehen, ohne einen echten Kracher zu verpflichten?

Ludwig: Hundertprozentig ja! Ich bin der festen Überzeugung: Nicht aufgeblähte Kader gewinnen Spiele, sondern Harmonie, Leidenschaft und Kampfbereitschaft. Da ist viel, viel mehr gewonnen. Drei oder vier Spielern, die bei uns angefragt haben, mussten wir sogar absagen. Aber wir wollten den Kader nicht aufblähen.

BT: Mit Christian Fritz und Laetitia Quist, um nur mal zwei Beispiele rauszugreifen, spielen in beiden Teams Ausnahmekönner. War der Aufstieg auch zwingend nötig, um solche Leute zu halten?

Ludwig: Das war bei uns gar kein Thema. So wie der Kader jetzt in die dritte Liga geht, so wären wir auch in der Oberliga angetreten.

Manz: Bei uns ist es eigentlich ähnlich. Aber es war auf jeden Fall ein mittelfristiges Ziel, in Richtung dritte Liga anzugreifen, um die Jungen zu halten. Ganz konkret: Im Bezug auf Laetitia Quist kam natürlich die Forderung, dass, wenn sie weiter bei der Jugend-Nationalmannschaft dabei sein will, sie dritte Liga spielen soll. Aber das ist für uns nicht das Thema. Im Gegenteil: Ich freue mich für die ganzen anderen, die jetzt adäquat zu ihrem Leistungsvermögen da angekommen sind, wo sie hingehören. Das ist eine schöne Sache!

BT: Die Rebland-SG hat mit Olivia Blandl aus Muggensturm eine starke Torhüterin geholt. Auf der Position hätte man sich in Sandweier auch einen Transfer vorstellen können. Warum hat der Club nicht reagiert?

Ludwig: Wir bleiben unserer Linie treu! Gerade Thilo Hafner ist schon ewig dabei, und Dominik Horn habe ich nach einem Jahr beim TVS von Ottenhöfen geholt, weil ich gesehen habe, dass er Potenzial hat. Beide haben auch schon einen Schritt nach vorne gemacht. Und sie haben auch die Stärke, in der dritten Liga zu bestehen.

BT: Auf der anderen Seite hat der TVS drei Rückraumspieler verpflichtet. Zumindest eine Akteurin hätte auch der SG diesbezüglich noch gutgetan, oder?

Manz: Ralf hat das Wichtigste schon gesagt: Man muss sich immer überlegen, wie viel Unruhe bringe ich in die Mannschaft, wenn ich eine Spielerin dazukriege, die unwesentlich besser ist, als die, die schon zig Jahre da ist. Sonst geht der Schuss nach hinten los.

"Entwicklung ist definitiv nicht zu Ende"

BT: Anderes Thema: Am Bodensee gibt es den sogenannten Superball, gemeinsame Heimspiele der Zweitliga-Männer der HSG Konstanz sowie den Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach. Wäre so ein gemeinsamer Spieltag auch hier denkbar?

Ludwig: Das ist natürlich denkbar und wäre für die Region eine super, super Sache. Als Trainer würde ich das sofort unterstützen. So könnte jeder in der Umgebung sehen, was für ein geiler Sport Handball ist - im Männer- und im Frauenbereich.

Manz: Auch da sind wir einer Meinung. Da haben wir uns vor längerer Zeit sogar schonmal drüber unterhalten. So etwas punktuell, also bei besonderen Events, auszugestalten, wäre eine tolle Gelegenheit, Menschen für die Sportart zu begeistern. Gerne auch Sponsoren!

BT: Wie könnten Sie darüber hinaus noch voneinander profitieren?

Ludwig: Wir spielen fast dasselbe System, stehen für schnelles, intelligentes Spiel. Aber was das Sportliche anbelangt, gab es bisher noch keine Berührungspunkte.

Manz: Ralf hat vorhin gesagt, man braucht Leute, die zum Leistungssport bereit sind. Wenn man das gegenseitig vorlebt, könnte das ein Pluspunkt sein, der uns in der Region ganz guttut, mal weg von allem Sportlichem.

BT: Herr Manz, Sie haben nach dem Aufstieg vor zwei Jahren gesagt, die Oberliga muss nicht Endstation sein. Ist nun die dritte Liga das Ende der Fahnenstange?

Manz: Es wäre jetzt vermessen, wenn ich sage, dass die dritte Liga eine Durchgangsstation ist. Da muss man auf dem Teppich bleiben. Aber: Was die zweite Liga angeht, ist am ehesten das Finanzielle der limitierende Faktor. Da hätten wir noch einen großen Schritt vor uns. Zunächst wird es allerdings die Aufgabe sein zu gucken, inwieweit wir spielerisch in der dritten Liga mithalten können.

Ludwig: Auch wir müssen erstmal schauen, dass wir uns in der neuen Liga zurechtfinden. Aber ich bin mir sicher, dass wir kein Kanonenfutter sein werden. Wenn wir uns kontinuierlich weiterentwickeln, bin ich überzeugt, dass wir die Klasse halten. Die Entwicklung der Mannschaft ist definitiv nicht zu Ende!

BT: Wie lauten also die Ziele für das erste Jahr in Liga drei?

Ludwig: Nichtabstieg!

Manz: Die Wette steht! Für mich persönlich ist es eine der letzten Herausforderungen, die ich als Trainer noch habe. Da verspüre ich nochmal diesen Ehrgeiz, die Liga zu halten.

BT: Welchen ultimativen Tipp für die nächste Runde haben Sie beide für den jeweils anderen?

Ludwig: Bleibt wie ihr seid!

Manz: Da kann ich nichts hinzufügen. Auch da sind wir auf einer Wellenlänge: Wir sind zwei Trainer, die nicht das große Galama suchen, sondern Spaß an der Entwicklung der eigenen Spieler haben. Diesen Weg gehen wir jetzt schon viele Jahre und dürfen jetzt Gott sei Dank ein bisschen was ernten.