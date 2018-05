Die Spannung hochhalten

Eigentlich geht es im letzten Spiel der regulären Saison in der Dritten Liga zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Carl Zeiss Jena (heute, 13.30 Uhr) für beide Mannschaften um nichts mehr. Die Wildparkprofis haben Platz drei und die Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittletzten der Zweiten Liga, der morgen ermittelt wird, sicher. Die Gäste wiederum rangieren jenseits von Gut und Böse im Mittelfeld der Tabelle, auf Platz zwölf nämlich. Dass die rund 15000 Zuschauer deshalb womöglich nur einen Sommerkick mit Freundschaftsspielcharakter geboten bekommen, dagegen verwahrt sich Jonas Föhrenbach: "Wir haben den Anspruch und den Ehrgeiz, zu Hause ungeschlagen zu bleiben", versichert der Karlsruher Linksverteidiger. Also: "Wir wollen gewinnen."

Außerdem müssten mit Blick auf die Relegation die Spannung hochgehalten und die Spieler "im Rhythmus" bleiben, antwortete Coach Alois Schwartz gestern - und zwar auf die Frage, ob er gegen Jena, um Stammspieler zu schonen, das Verletzungsrisiko zu minimieren und/oder sich von den Beobachtern der möglichen Relegationsgegner nicht in die Karten schauen zu lassen, quasi eine B-Elf auf den Platz schicken werde. "Sich jetzt schon auf die Relegation zu konzentrieren, wäre nicht richtig", sagte Schwartz zudem.

Die KSC-Anhänger, die beim Heimspiel kommenden Freitag (18.15 Uhr) dabei sein wollten, mussten das allerdings schon gestern Morgen tun. Schlange stehn war angesagt im Wildpark. Die ab 9 Uhr im freien Verkauf noch erhältlichen 9000 Karten waren innerhalb von 75 Minuten weg, das Spiel ist ausverkauft. "Eventuell kommen am Montag noch einmal 300 Tickets in den Verkauf", so Pressesprecher Jörg Bock: "Falls wir gewisse Sicherheitszonen auflösen können. Das aber hängt vom Gegner ab."

Doch zurück in die Gegenwart - zum heutigen, "kleinen" Saisonfinale. Bis auf den gelbgesperrten Marcel Mehlem "stehen alle Spieler zu Verfügung", sagte Schwartz gestern. Auch Matthias Bader komme nach seiner Knieverletzung zumindest für einen Kurzeinsatz in Frage. Für Mehlem kehrt Kai Bülow in die Startelf zurück. Weitere Umstellungen sind wahrscheinlich. "Zuviel wechseln", möchte der KSC-Coach allerdings nicht. Dass Dirk Orlishausen anstelle von Benjamin Uphoff im Tor steht, ist denkbar, auch Innenverteidiger Daniel Gordon könnte eine Pause einlegen und von Martin Stoll vertreten werden. Vielleicht bekommt auch Marc Lorenz im linken Mittelfeld wieder einmal eine Chance. Zudem habe Dominik Stroh-Engel "gut trainiert und gezeigt, dass er spielen möchte".

Auch eine Vertragsverlängerung galt es gestern zu verkünden - und zwar jene mit Hauptsponsor "Klaiber Markisen", gültig sowohl für die Dritte als auch für die Zweite Liga. "Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein tolles Zeichen und gibt uns Planungssicherheit", freute sich Clubchef Ingo Wellenreuther. (fal)