Mit viel Herzblut zum Happy End: Freiburg feiert die Rettung

Der Jubelsturm geriet so laut, dass er wohl selbst auf dem entlegenen Münsterplatz zu vernehmen war. Als Tim Kleindienst mit seiner persönlich besten Aktion der Saison, einem Spurt über 40 Meter, frei vor Augsburgs Torwart Andreas Luthe die Nerven behielt, und den Ball unter ihm hindurch zum 2:0 für den Sport-Club Freiburg in die Maschen drosch, brachen alle Dämme im Schwarzwaldstadion. Die Nordtribüne wogte in Glückseligkeit, auf der Haupttribüne umarmten sich wildfremde Menschen, und auf dem Rasen ließen die Hauptakteure die 25 Minuten später startende Party nicht mehr platzen. "Wir haben es geschafft, es ist ein wunderschöner Tag zum Einrahmen. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs", kommentierte Nils Petersen die mit viel Herzblut gegen den FC Augsburg dingfest gemachte Rettung.

Nach dem Schlusspfiff wurden die SC-Profis allesamt zu Zaunkönigen, minutenlang wurde einer nach dem anderen von der euphorisierten Fanmasse abgeklatscht und gefeiert. Als Christian Streich sein letztes Interview auf dem Rasen gegeben, auch den kleinsten Fan geherzt hatte, setzte er zur letzten seiner zahlreichen exzentrischen Einlagen in dieser Saison an. Kaum hatte er das zum feierlichen Anlass bereitgestellte schwarze T-Shirt mit dem Slogan "SChaffer. Mir sin noch immer debii" übergestreift, reckte er die rechte Faust im Stakkato endlos zum Himmel. "Wir hatten heute mit dem Publikum den zwölften Mann auf unserer Seite", bedankte er sich später in der Presserunde, als er auch die Gratulation des Kollegen Manuel Baum entgegennahm ("Den Klassenerhalt habt ihr euch verdient") beim treuen Anhang, der wie er ("Es war eine extreme Saison") eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebte. Der Etat-18. kann als 15. im August in die insgesamt 19. Bundesliga-Saison gehen.

Als es am Samstag darauf ankam, hielten im Fernduell mit Wolfsburg um den Relegationsplatz die Nerven. Die Anspannung und Nervosität waren zwar bis auf die Tribüne zu spüren, doch eine hoch konzentrierte Kollektivleistung und vor allem stabile Defensive um die Innenverteidiger Manuel Gulde und Marc-Oliver Kempf, der sein letztes Spiel für den SC bestritt, sorgten zunehmend für Spielvorteile und Sicherheit. Dazu kam, dass die schwäbisch-bayerischen Gäste zwar engagiert zur Sache gingen, gerade nach dem Rückstand aber den letzten Willen und die Konsequenz im Abschluss vermissen ließen.

Mit Manuel Höflers Führungstor (49.), an dem Nils Petersen mit zurückerobertem Ball nach einem Luftloch und der präzise Flankengeber Jannik Haberer ebenso großen Anteil hatten, war der Bann gebrochen. Danach erspielten sich die Gastgeber ein klares Übergewicht und wurden mit Tim Kleindiensts zweitem Saisontor (65.) nach "Mustervorlage" des Augsburgers Cordova endgültig erlöst. "Wir waren effektiv. Die Mannschaft ist extrem gut mit dem Druck umgegangen", war der spürbar geschaffte Streich glücklich über die letzte Willensanstrengung.

Die ebenso ausgelaugten SC-Spieler, von denen neben Kempf auch die zuletzt nicht mehr berücksichtigten Kapustka, Guede und Routinier Julian Schuster - der dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleibt - als Abgänge feststehen, freuten sich nach dem Happy End und der Megasause mit den Fans nur noch auf eines: Urlaub. Nils Petersen machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. "Von uns hatte keiner mehr Bock, noch nach Kiel zu reisen. Es gibt andere schöne Orte, wo wir jetzt hinfliegen können." Ihm wird sicher einer einfallen. Erholung tut jedenfalls Not. Petersen weiß, was ab Mitte August wieder angesagt ist. "Dann geht es wieder los mit dem Kampf um den Klassenerhalt."