Eine Backpfeife zur rechten Zeit

Zwar gingen die Platzherren schon nach 16 (!) Sekunden in Führung - Marvin Pourié erzielte auf Vorarbeit von Anton Fink sein drittes Punktspieltor. Just dies hatte eher negative Wirkung. "Meine Mannschaft dachte danach offensichtlich, es läuft von allein", mutmaßte Schwartz später. Die folgenden Chancen von Marc Lorenz (10.) und Anton Fink (16.) bedürften sie in diesem Gefühl noch bestärkt haben. Dabei hatte Timmy Thiele schon in der neunten Minute den Ausgleich auf dem Fuß. Und auch Jenas zweiter Stürmer, Julian Günther-Schmidt, ließ eine Riesenchance zum 1:1 ungenutzt (20.). In der 27. Minute war es dann aber doch so weit: Der sprintstarke Thiele nutzte den zu großen Raum zwischen der Karlsruher Viererkette und egalisierte die KSC-Führung (27.). Damit nicht genug. Kurz vor der Pause schoss Günther-Schmidt die Gäste mit 2:1 nach vorne (41.).

Nach dem Seitenwechsel verhinderte bei einer schön herausgespielten KSC-Chance für Lorenz nur der Innenpfosten der Gäste das 2:2 (48.), das dann zwölf Minuten später fiel: Schiedsrichter Florian Badstübner zeigte nach einem Foul von Jenas Schlussmann Jo Coppens an Fink auf den Elfmeterpunkt, Marvin Wanitzek stellte schließlich den erneuten Gleichstand her.

Das bessere Ende hatten schließlich jedoch die Gäste für sich. Denn Jenas Einwechselspieler Dominik Bock stand in der 80. Minute, als die konfuse KSC-Abwehr wieder einmal nicht im Bilde war, goldrichtig und markierte den Siegtreffer für den FC Carl Zeiss.

"Wir hatten gegenüber dem 2:0-Sieg in Aalen fünf neue Spieler in der Startelf, da kann nicht alles funktionieren", nahm Schwartz seine Mannschaft hernach in Schutz. Namentlich hatte der Coach Benjamin Uphoff, Burak Camoglu, Marcel Mehlem, Florent Muslija und Fabian Schleusener eine Pause gegönnt. Die unnötige Niederlage interpretierte der KSC-Coach als Wachrüttler vor den zwei wichtigsten Spielen dieser Saison: "Das war zum richtigen Zeitpunkt noch einmal links und rechts eine an die Backen. In der Relegation müssen wir uns cleverer anstellen", konstatierte Schwartz.

Seit gestern Nachmittag steht denn auch fest, wer der Gegner in den beiden Spielen am Freitag und dem darauffolgenden Dienstag (jeweils 18.15 Uhr) sein wird, Erzgebirge Aue nämlich. Die Sachsen verloren beim SV Darmstadt 98 mit 0:1 und rutschten vom "sicheren" 15. auf den 16. Rang ab.

Alois Schwartz schien ein solches Szenario vorab schon geahnt zu haben: Gleich in vier Stadien war ein Verantwortlicher des KSC zur Gegnerbeobachtung vor Ort. Der Partie am Darmstädter Böllenfalltor stattete der KSC-Coach höchstpersönlich einen Besuch ab.

KSC: Orlishausen - Bader (72. Camoglu), Gordon, Pisot, Föhrenbach - Bülow, Wanitzek - Thiede, Lorenz - Pourie (72. Stroh-Engel), A. Fink.

Carl Zeiss Jena: Coppens - Brügmann, Löhmannsröben, Slamar, Cros - Wolfram (71. Mauer), Schau, Eckardt, Starke - Thiele (77. Eismann), Günther-Schmidt (54. Bock).

Schiedsrichter: Florian Badstübner (Windsbach) - Zuschauer: 14436 - Tore: 1:0 Pourie (1.), 1:1 Thiele (27.), 1:2 Günther-Schmidt (41.), 2:2 Wanitzek (60./Foulelfmeter), 2:3 Bock (80.) - Gelbe Karten: Pisot (4), Wanitzek (4), Thiede (2) - Löhmannsröben (5). (fal)