Melike Yeter ist Grandchampion

Erfolgreich zeigten sich die Sportler des Kampfsportteam Bühl-Rastatt beim Pokalturnier "Blackforest Open", das dieses Jahr in Bad Wildbad stattfand. Insgesamt heimsten die Rastatter und Bühler Kämpfer fünf erste Plätze, sechs zweite und einen dritten Rang ein. Melike Yeter konnte sogar noch den Grandchampion-Titel bei den Frauen ergattern, bei dem die Gewinner aller Gewichtsklassen noch einmal gegeneinander kämpfen.

Die Kämpfer unter zwölf Jahren starteten in den Newcomerklassen, da es für die meisten das erste Turnier war. Max Lorenz, Lorik Mehmeti und Emilian Lorenz mussten sich in den Vorrunden geschlagen geben. Besser lief es für Labinot Stublla, der in der Klasse über 150 Zentimeter Körpergröße alle Kämpfe bis ins Finale klar gewinnen konnte. Dort entwickelte sich ein spannendes Duell, bei dem sich Stublla am Ende dann doch knapp geschlagen geben musste.

Melina Lorenz als Jüngste im Team kämpfte sich auch mutig bis ins Finale vor, musste sich aber bei ihrem ersten Turnier mit dem zweiten Platz zufrieden geben. In der Newcomerklasse im Pointfighting bis 70 Kilo kam es zu einem vereinsinternen Finale als Marc Bauer Sandoval und Christian Durst aufeinandertrafen. Sandoval war deutlich konzentrierter und konnte klar gewinnen. Durst trat anschließend im Leichtkontakt bis 70 Kilo an und wurde Zweiter. Jenny Dahlström war in gleich drei Klassen am Start. Sie konnte sich in allen Klassen jeweils bis ins Finale vorkämpfen, konnte aber keines gewinnen. Halil Mercan konnte überlegen die Jugendklasse bis 65 Kilo im Pointfighting gewinnen, Anja Borrosch dominierte die Frauenklasse bis 60 Kilo.

Melike Yeter wollte ihr in nichts nachstehen und deklassierte ihre Gegnerinnen in der Frauenklasse über 65 Kilo. Bei den Veteranen über 80 Kilo stand Stefan Huber am Ende auch ganz oben auf dem Treppchen und holte sich den Sieg. (red)