Akhrorjon mit den Kraken-Armen Die Kaderplanung für die kommende Saison befindet sich bei den Bühler Volleyballern in den letzten Zügen. Zwei weitere Neuzugänge verstärken die Bisons in der anstehenden Runde. Mit Akhrorjon Sobirov kommt ein ehemaliger Spieler zurück nach Bühl. Der Usbeke war 2016/17 bester Mittelblocker der Liga und soll am Netz die Lücken schließen, teilen die Bisons in einer Meldung mit. Mit Stefan Thiel im Zuspiel setzt Bühls Headcoach Ruben Wolochin auf ein weiteres junges deutsches Talent. Er kommt von Aufsteiger und Ligagegner Giesen-Hildesheim. Außerdem bleibt Zuspieler Philipp Oster den Bühler Herren II in der Oberliga erhalten. Der 1,85 Meter große Thiel ist 20 Jahre jung. Er wird im Bisons-Team neben Mario Schmidgall auf der Zuspieler-Position agieren. Mit zehn Jahren kam Thiel zum Volleyball, bevor er 2013 von Kriftel ins Volleyballinternat nach Frankfurt wechselte. Weitere Stationen waren die United Volleys Rhein-ain, der VCO Berlin und die Helios Grizzlys Giesen. Mit den Grizzlys schaffte Thiel in der vergangenen Saison den Aufstieg ins Oberhaus: Als erster Zuspieler hatte er großen Anteil an diesem Erfolg und konnte satte acht MVP-Auszeichnungen einfahren. Der 27-jährige Sobirov kam 2016/17 nach Bühl und avancierte direkt zum besten Blocker der Liga. Seine 2,09 Meter Körpergröße und die "Kraken-Arme" machten ihn bei den gegnerischen Angreifern gefürchtet, seine Aufschläge wirbelten wiederholt die Annahme des Gegners durcheinander, freut sich der Verein auf seine Rückkehr. (red)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben