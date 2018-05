Jubel, Trubel, Kaltgetränke Großer Jubel in der Handballregion - und das im wahrsten Sinne des Wortes: Am Wochenende machte die HR (Handballregion) Rastatt/Niederbühl den Aufstieg in die Landesliga perfekt, die Frauen des BSV Phönix Sinzheim sicherten sich derweil den Verbleib in eben dieser Spielklasse. Nach dem 27:22-Hinspielsieg verlor die HR das Rückspiel beim Schwarzwaldvertreter SG Schramberg zwar mit 27:30, konnte aber durch das Polster aus der Vorwoche die Rückkehr in die Landesliga feiern. Mit dem Aufstieg verabschiedet sich Trainer Martin Ehrentraut aus Niederbühl, der zurück zu seinem Heimatverein, der jetzigen HSG Hardt geht und dort gemeinsam mit Mathias Eisele ein gleichberechtigtes Trainerduo bilden wird. Beide, sowohl Ehrentraut als auch Eisele, wollten etwas Entlastung, kennen und verstehen sich gut und arbeiteten bereits vor Jahren zusammen. Ehrentraut wird also in der kommenden Saison gegen seine jetzige Sieben antreten müssen, die im Schwarzwald die Nerven behielt und sich auch durch zwischenzeitlich sechs Tore Rückstand nicht beirren ließ. Großer Jubel herrschte auch in Sinzheim: Die zweite Frauenmannschaft um Trainer Frank Schulmeister sicherte sich durch ein 24:24 beim SV Schutterzell den Verbleib in der Landesliga. "Es war ein Geduldsspiel, in dem die Gastgeber zu einem glücklichen Unentschieden kamen. Beide Spiele zusammengenommen haben wir absolut verdient die Klasse gehalten", so der Coach. Das Hinspiel entschieden die Phönix-Frauen mit 15:12 für sich. Nach der Ankunft in der heimischen Altenburghalle gab es jede Menge Jubel und das eine oder andere Kaltgetränk, wie der Trainer verriet. (bor)

