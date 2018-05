"Wir wollen jetzt nach oben"

Immer wieder ereignet sich bei Auswärtsspielen das gleiche Ritual. Kaum haben die einheimischen Journalisten in Zwickau, Großaspach oder Osnabrück das Blatt mit den Mannschaftsaufstellungen überflogen, schnalzen viele von ihnen mit der Zunge und zählen die vermeintlich großen Namen des Karlsruher Teams auf: "Gordon, Fink, Schleusener. Und Stroh-Engel sogar nur auf der Bank."

"Benjamin Uphoff", der Name hinter der Rückennummer 32, bleibt hingegen meist unkommentiert. Dabei hat der Karlsruher Keeper großen Anteil daran, dass der KSC in zwei Relegationsspielen die Chance auf die Rückkehr in die zweite Liga hat. Die Badener haben die wenigsten Gegentore aller Drittligisten bekommen. 26 waren es in den 37 Spielen nur, die Uphoff bestritt, ehe ihn Dirk Orlishausen am Samstag gegen Jena in seinem Abschiedsspiel für den KSC vertrat. Selbst die beiden Top-Teams aus Magdeburg (32) und Paderborn (33) kassierten in dieser Spielzeit mehr Tore als der KSC.

Das liegt an der Karlsruher Defensive, die in der Regel wenige Torchancen zulässt. Es liegt aber auch an Uphoff, der auf der Linie und in der Strafraumbeherrschung gleich stark sowie fußballerisch gut ausgebildet ist. Uphoff selbst drückt das lieber anders aus. "Ich muss mich in allen Bereichen des Torwartspiels noch steigern. Es ist aber nicht so, dass ich irgendwo komplett abfalle." Diese Bescheidenheit passt zu Uphoff, der sich selbst als "sachlicher Keeper" bezeichnet. Wenn er einen Ball fangen kann, macht er das und verzichtet auf die spektakuläre Parade. "Das sieht dann zwar gut aus, du riskierst aber einen Eckball, also eine Chance für den Gegner."

Der 24-Jährige ist im oberbayrischen Burghausen aufgewachsen, einem malerischen Ort mit schöner Altstadt und der längsten Burganlage der Welt. Uphoff stammt aus einer Fußballerfamilie. Schon der Opa spielte bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern, dessen Bruder sogar für die Profis - kein Wunder also, dass auch Uphoff Bayern-Fan ist. "Bei uns in der Gegend wirst du Blauer oder eben Roter", lacht er. "Das ist in Bayern noch mal anders als hier."

Uphoff durchlief alle Jugendmannschaften seines Heimatvereins Wacker Burghausen, ehe er nach Nürnberg wechselte, wo er nicht an Patrick Rakovsky vorbeikam, der die Nummer zwei hinter Platzhirsch Raphael Schäfer blieb. Heute spielt Rakovsky in der zweiten belgischen Liga - Wasser auf die Mühlen derjenigen beim FCN, die ihn schon damals für den besseren Keeper hielten. Für den folgten zwei Jahre in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart, wo Uphoff erste Erfahrungen in der dritten Liga sammelte und in einem Testspiel gegen 1860 München ein kurioses Tor schoss: Bei einer Rettungsaktion schlug er den Ball so weit nach vorne, dass er dank einer Windböe im 80 Meter entfernten Kasten der Löwen landete.

Seinen Wechsel nach Karlsruhe hat Uphoff, der die Wohnung des heutigen Stuttgarters Matthias Zimmermann in Grötzingen übernommen hat, nicht bereut. Kein Wunder, schließlich machte ihn Marc-Patrick Meister vom ersten Spieltag an zum Stammkeeper. Das Heimdebüt gegen Osnabrück verlief noch ein wenig wacklig, doch Uphoff steigerte sich und ist längst einer der Leistungsträger der Mannschaft. Auf die anstehenden Relegationsspiele freut er sich - betont aber, dass deren Ausgang nichts mit etwaigen Wechselgedanken zu tun habe: "Ich habe meinem Berater gesagt, dass ich nichts von irgendwelchen Angeboten hören will, bis die Saison rum ist", sagt er, "Stand jetzt spiele ich nächste Saison beim KSC."

Natürlich am liebsten in Liga zwei, weshalb er den Gegner in den beiden Relegationsspielen mit gemischten Gefühlen sieht. "Eine Mannschaft wie Aue, die schon die ganze Saison um ihre Existenz in der Liga kämpft, könnte schwerer sein als eine, die mit ganz anderen Zielen in die Saison gegangen ist", sagt er. Zudem wisse man nicht, ob die krasse Benachteiligung der Auer im Darmstadt-Spiel nicht zusätzliche Kräfte freisetze: "Da können sie einem schon leidtun", sagt er. "Aber das darf und wird am Freitag keine Rolle spielen. Wir wollen jetzt nach oben."