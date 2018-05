Persson als Sahnehäubchen

Das Abwehr-Ass vom TTC Fulda-Maberzell wurde erst vor wenigen Tagen Vizeweltmeister mit der deutschen Auswahl. Als Sahnehäubchen kommt die schwedische Tischtennis-Legende Jörgen Persson obendrauf. Das Sextett trägt am Sonntag, 10. Juni, ab 18 Uhr das Finale der Champions Tour beim TTC Muggensturm aus.

Anders als beim Showkampf 2015 handelt es sich bei der Champions Tour um eine Preisgeld-Turnierserie, die ihre Endstation in der Wolf-Eberstein-Halle findet. Damit fügt sich das Event in eine Reihe von hochklassigen Tischtennis-Veranstaltungen ein, die der TTC Muggensturm mit den deutschen Tischtennis-Heroen Timo Boll, Jörg Roßkopf und Steffen Fetzner ausrichtete. Doch noch nie waren in der 825 Jahre alten Gemeinde gleich sechs Profis am Start, die den Zuschauern an zwei Tischen Hochgeschwindigkeits-Tischtennis bieten.

Favorit auf den Titel dürfte Ruwen Filus sein. Der 30-Jährige, der sowohl mit Offensiv- als auch mit Defensivschlägen aus der Halbdistanz glänzt, überzeugte einmal mehr bei der Mannschafts-WM in Schweden. Nun möchte der weltbeste Abwehrspieler nicht allein durch spektakuläre Bälle Begeisterung hervorrufen, sondern auch die Champions Tour gewinnen. Gefährlich könnte ihm insbesondere Team-Europameister Stefan Fegerl aus Österreich werden, der mit seinem Klub Borussia Düsseldorf ins Champions-League-Finale einzog. Die Turnierserie quer durch die Republik beginnt am 5. Juni in Ebermannstadt. Weiter geht es tags darauf in Fürstenfeldbruck sowie am 7. und 8. Juni in Merseburg und Vreden. Die Vorrunde endet am Samstag, 9. Juni, in Münster.

Weniger im Kampf um den Turniersieg als fürs Herz sind Persson und Saive dabei. Die beiden Legenden garantieren Tischtennis-Liebhabern 2,5 Stunden lang faszinierende Ballwechsel und Humor-Einlagen an der Platte. Der fünffache Weltmeister Jörgen Persson ist zwar mittlerweile 52 Jahre alt - an seinem genialen Händchen muss aber keiner zweifeln. Noch mit 42 Jahren wurde der siebenfache Olympia-Teilnehmer in Peking 2008 Vierter. Sechsmal nahm Saive an Olympischen Spielen teil. Der ehemalige belgische Sportler des Jahres errang in seiner Karriere im Alleingang oder mit seinen Teams 130 Medaillen (51 Gold-, 38 Silber- und 41 Bronzemedaillen)! Zudem bekam der heute 48-Jährige den Fairplay-Preis der Unesco verliehen.

Karten gibt es zwei Euro günstiger im Vorverkauf bei der VR-Bank in Mittelbaden (Filiale Muggensturm), dem Sportshop Mittelbaden (www. sportshop-mittelbaden.de) oder beim TTC Muggensturm, Manfred Vogel, (07222) 8677, E-Mail: u.m.vogel@t- online.de. An der Abendkasse in der Wolf-Eberstein-Halle gibt es ab 16.30 Uhr Tickets zu 18 Euro (Jugendliche: 11 Euro). (red/ham)