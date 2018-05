Der Titel geht ins Murgtal

5839 Punkte standen am Ende auf dem Konto der erfolgreichen Senioren. Erfolgreichste Punktesammler waren dabei die Weitspringer. Kristian Rett sorgte mit seinen 4,14 Metern für die höchste Tageszahl von 576 Wertungspunkten. Hans Zelenka kam mit 3,84 Metern noch auf gute 535 Zähler.

Punkte jenseits der 500er-Marke

Auch die Diskuswerfer sammelten Punktzahlen jenseits der 500er-Marke. Wolfram Asal schleuderte die Scheibe auf 29,22 Meter, Kristian Rett auf 28,60 Meter. Beim Kugelstoßen erreichten Eugen Thelen 8,65 Meter (502 Punkte) und Adi Marxer 8,28 Meter. Auch die Sprinter und Langstreckler blieben nicht weit unter der begehrten Marke. Hans Zelenka erzielte über 100 Meter 15,71 Sekunden, Eugen Thelen 16,11 Sekunden. Über 3000 Meter erreichten Wolfram Asal nach 13:38,03 Minuten und Friedrich Klumpp nach 13:46,23 Minuten das Ziel. Die 4x100-Meter-Staffel verlangt auch von den Senioren vor allem gelungene Wechsel: Zelenka, Rett, Marxer und Thelen erzielten beachtliche 65,95 Sekunden.

Nicht ganz so weit vorne landeten die aktiven Männer der LAG. Mit 4434 Punkten wurden sie in ihrer Klasse Dritter und sammelten dabei rund 300 Punkte mehr als im Vorjahr. Sieger TV Engen (4629) und der zweitplatzierte LC Breisgau (4586) lagen dabei nicht so weit entfernt. Mit guten 13,10 Metern beim Kugelstoßen erzielte Tobias Künstel die höchste Einzelpunktzahl im LAG-Team. Auch Hammerwurf-Ass Corsin Wörner konnte mit seinen 11,70 Metern zufrieden sein. Beim Weitsprung und über 100 Meter waren die Brüder Julian und Andreas Held die Garanten für viele Punkte. Andreas sprang 5,62 Meter, Julian 5,48 Meter. Über 100 Meter war Julian in 12,42 Sekunden vor Andreas in 12,71 Sekunden. In der Staffel mussten beide ran; auch Hammerwerfer Corsin Wörner. Mit Startläufer Hannes Morlock kam das Quartett auf 48,94 Sekunden. (rawo)