Nachwuchsspieler Simon Weiler überzeugt

Bei der südbadischen Tischtennis "TOP 16 Rangliste" der Jungen und Mädchen U15 in Reute verpasste Simon Weiler von der Sportvereinigung Ottenau durch eine 1:3-Niederlage im Endspiel gegen Leo Büchel (Spvgg F.A.L. Frickingen) nur knapp den Gesamtsieg. In einem umkämpften Spiel verlor Weiler nach einem 11:9-Sieg im ersten Satz das Match mit 10:12, 9:11 und 8:11. Ärgerlich für Ottenaus Nachwuchsspieler, blieb er doch in der Vorrunde in sechs Begegnungen ohne Satzverlust. In der Endrunde kam Weiler mit 6:1 Erfolgen auf 19:4 Sätze. Büchel, der gegen Timm Nagel (FT Freiburg) einen 0:2-Satzrückstand in einen Fünfsatzsieg verwandelte, war gegenüber Weiler am Ende nur einen Satz im Vorteil.

Hinter dem ehemaligen Jugendspieler des Rastatter TTC, Arnor Andreas (jetzt DJK Offenburg), sicherte sich Lukas Röhrich vom TV Bühl mit der gleichen Siegquote von 4:3 den vierten Platz. Andreas verfügte über das bessere Satzverhältnis von plus fünf. Die Endrunde der besten acht verpassten mit jeweils zwei Einzelsiegen Oscar Ruf (TV Lichtental) als Sechster der Gruppe A und Jakob Amann (TTC Iffezheim), der in der Gruppe B den fünften Platz errang. Mit 4:2 Erfolgen sicherte sich Ruf in der Endgruppe D den zehnten Rang, Amann wurde mit ausgeglichenen 3:3 Siegen zwölfter. Sieger bei den Mädchen wurde Noemi Graf von der DJK Offenburg ungeschlagen mit 6:0 Siegen vor Eileen Wiedemann (TTF Stühlingen, 5:1). Frauke Herm vom Rastatter TTC wurde mit einem Einzelsieg Ranglistensechste. Herm gab gegen die viertplatzierte Fabienne Martin (SV Allensbach) einen 2:1-Satzvorteil aus der Hand, auch gegen Wiedemann war Herm in den ersten beiden Durchgängen bei zwei knappen 12:14 und 11:13 Satzverlusten einer Überraschung recht nahe.

Bei der "TOP 16 Rangliste" der Jungen und Mädchen U18 in Schwarzach konnte sich bei den Jungen Simon Lehmann (DJK Oberharmersbach) gegen Fabian Gäßler (TTSF Hohberg) knapp behaupten. Beide Spieler kamen auf jeweils 6:1 Einzelsiege, wobei sich Gäßler im direkten Vergleich mit 3:1 Sätzen durchsetzen konnte. Samuel Amann (TTC Iffezheim) erkämpfte sich mit 5:2-Einzelsiegen in der Vorrundengruppe A den vierten Platz und qualifizierte sich für die erste Endrundengruppe. Hier stand am Ende nur der Einzelerfolg über den viertplatzierten Manuel Scheierke (FT Freiburg) zu Buche, drei knappe Fünfsatzniederlagen verhinderten eine bessere Platzierung. Julien Gouraud (TB Sinzheim) belegte in der Vorrundengruppe B mit 2:5 Erfolgen Platz sechs. Mit insgesamt 3:4 Erfolgen erreichte Gouraud den zwölften Rang im Gesamtfeld.

Bei den Mädchen gewann Vanessa Laube vom SV Allensbach das Turnier mit 6:1-Einzelsiegen vor Vanessa Schmieg vom TTC Berghaupten mit 5:2 Erfolgen. Schmieg verfügte am Ende über das um zwei Spiele bessere Satzverhältnis, hatte aber durch die 2:3-Niederlage gegen Laube und die 1:3-Niederlage gegen die Ranglistenachte Leas Weiser (SV Kirchzarten) den Ranglistensieg verpasst. Den beiden Spielerinnen aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden, Julia Bauer (TTV Bühlertal) und Xenia Maier (TTC Muggensturm), fehlte bei jeweils 4:3-Siegen in ihrer Vorrundengruppe nur ein Satzgewinn, um unter die Top acht zu kommen. In der Endrundengruppe D gewann Bauer alle Spiele und wurde mit 7:0 Einzelerfolgen Ranglistenneunte. Maier kassierte hier im Spiel gegen Bauer mit 9:11, 4:11 und 11:13 die einzige Niederlage und belegte mit 6:1 Siegen den zehnten Platz im Gesamtfeld. (ti)