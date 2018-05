Spannende Manöver im Matsch

Es regnete unaufhörlich, die Strecke war ungeheuer matschig und forderte dadurch von allen Fahrern besondere Fähigkeiten ab. Trotzdem fanden 166 Racer den Weg nach Bühlertal.

Gleich vier Bühlertäler BMX-Neulinge nutzten die Gelegenheit, auf heimischem Terrain zum ersten Mal Rennluft zu schnuppern. Ole Hauser und Aaron Rall in der Altersklasse bis sechs Jahre sowie Phil Leppert (Altersklasse 7/8) hatten Spaß, endlich "richtig Rennen zu fahren". Dass BMX ein Sport für die ganze Familie ist, stellte Carmen Schenkel unter Beweis. Als Mutter zweier BMX-Kids stand sie zum ersten Mal selbst am Gate und zeigte zwischen jeder Menge männlicher Konkurrenz, dass sie auf dem Bühlertäler Track zu Hause ist. Am Ende fuhr sie einen fünften Platz ein und wurde als schnellste Frau ausgezeichnet.

Johnny Wurz, der bei den Sieben- und Achtjährigen schon Rennerfahrung sammeln konnte, machte für sich mit guten Vorlaufergebnissen das Weiterkommen problemlos klar. Im Halbfinale war er jedoch vom Pech verfolgt und der Traum vom Finale platzte. Lukas Rabe und Christoph Stahl gingen bei den neun- und zehnjährigen Beginners-Jungs ins Rennen. Beide erreichten das Halbfinale, in welchem Stahl Zweiter und Rabe Dritter wurde. Sie stellten damit den Finaleinzug sicher. Bei den Beginners 11/12 nahm Linus Bross am Renngeschehen teil und wurde ebenfalls Vierter.

In den Lizenzklassen schickten sich die Bühlertäler an, die Podestplätze nicht aus den Händen zu geben. Klara Bahrmann bei den Lizenzmädels 9/10 Jahre war in der Lage, ihre Fahrleistungen an die herausfordernden Streckenbedingungen anzupassen und verwies ihre Kontrahentinnen in allen Rennen auf die Plätze. In der AK 11/12 Jahre fuhr Mia Fährmann einen fünften Platz ein, ihre Schwester Elisa wurde bei den Mädels der Klasse 13/14 Dritte.

In der Klasse der elf- und zwölfjährigen Jungs kämpften Jonas Doninger und Espen Rall um die Plätze. Doninger fehlte das nötige Quäntchen Glück, sich fürs Weiterkommen zu qualifizieren. Rall beendete das Finale als Fünfter.

Robin Kalender holt sich den Tagessieg

Bei den 13- bis 14-jährigen Jungs machte Landeskaderfahrer Leon Kalender seinen Status in üblicher Manier klar und wurde Zweiter. Rico Feist, der in derselben Klasse unterwegs ist, und sein erstes Rennen als Lizenzfahrer bestritt, überzeugte mit sehr starker Leistung, kämpfte sich durch die Vorläufe und wurde im Halbfinale Dritter, was ihm den Einzug ins Finale sicherte - am Ende wurde er Fünfter.

Bei den Mädchen der Altersklasse 15+ war das Feld gleich mit drei Bühlertälerinnen gespickt. Laura Peter, Xenia Schenkel und Annika Hondmann nahmen sich die angereiste Konkurrenz vor. Nach spannenden Läufen ging Peter als Siegerin hervor. Schenkel wurde Tagesdritte, dicht gefolgt von Hondmann auf Rang vier. Brian Kleiner belegte in einer Schlammschlacht, die ihresgleichen suchte, den zweiten Rang bei den männlichen Junioren. In der Cruiserklasse der Senioren IV fuhr Gerhard Weck als Dritter einen weiteren Pokal für den RSV ein.

BMX-Racing in besonders intensiver Form lebten Robin Kalender und Christian Bahrmann vor. Beide starteten in gleich zwei Klassen und gingen sowohl in der 20-Zoll-BMX-Klasse als auch in der 24-Zoll-Cruiserklasse in ihren jeweiligen Altersklassen an den Start. Mit durchweg ersten Plätzen setzte sich Kalender in seiner Altersklasse in den Vorläufen klar gegen seine Wettstreiter durch, wurde im Finale aber auf den fünften Platz durchgereicht. Ganz anders in der Cruiserklasse bis 16 Jahre. Hier dominierte er das Feld bis ins Finale und zeigte mit schönen Sprüngen und hervorragender Fahrtechnik neben einem Tagessieg eine ausgezeichnete Performance. Bahrmann musste in der Cruiserklasse lediglich einem Kontrahenten den Vortritt lassen und wurde Zweiter. In der 20-Zoll-BMX-Klasse sicherte er sich mit Siegen in allen Läufen den ersten Platz in der Tageswertung. (red)