Keinesfalls chancenlos

Diese Leistung bis Montag zu kompensieren ist die Aufgabe von Trainer Sascha Reiß. Der Oberligazweite FC Villingen, der das ebenfalls vorverlegte Spiel am Mittwochabend bei der Neckarsulmer SU 1:0 gewann, ist aber eine harte Nuss. Achtmal standen die Villinger im Finale und sind Rekordsieger in Südbaden. In der Liga belegt Villingen derzeit den zweiten Rang - mit guten Aussichten auf die Relegationsspiele zur Regionalliga Südwest. Der SVL steht zum fünften Mal im Pokalfinale. Einmal, im Jahre 1994, schaffte man mit einem 3:1-Sieg gegen den FC Böhringen in Donaueschingen den Sprung in die DFB-Pokalrunde. Vor 8000 Zuschauer im Kehler Rheinstadion gab es gegen den FC Schalke 04 eine knappe 1:2- Niederlage, wobei Martin Suffner den SV Linx damals gar in Führung geschossen hatte.

Am Montag gilt es vor allem den Angriff der Villinger mit Benedikt Haibt, Gilés Sanches und Nedzad Plavci in den Griff zu bekommen, die 36 der insgesamt 69 FCV-Tore erzielten. Zahlenmäßig können die Hanauerländer da gut mithalten - allerdings eine Spielklasse tiefer. Mit einem Torverhältnis von 93:31 Treffer hat Linx den zweitbesten Angriff und die beste Abwehr der Liga. SVL-Torjäger Adrian Vollmer, derzeit führend in der Verbandsliga-Torjägerliste, bringt es auf 34 Treffer und Sturmkollege Marc Rubio traf bisher 19 Mal.

Villingens bester Stürmer Plavci hinkt mit 15 Oberligatoren weit hinterher. Wie aber Oberligafußball aussieht, bekamen die Linxer im letzten Saisonspiel 2016/17 auf Verbandsligaebene zu spüren, als man dem FCV 0:4 unterlag.

Pokalspiele haben aber bekanntlich ihre ganz eigenen Gesetze. Und nimmt man die Leistung vom Mittwochspiel gegen Lörrach-Brombach als Paradebeispiel, dann geht der SVL sicherlich nicht chancenlos in die Partie. Interessant ist die Situation der beiden Trainer. Sascha Reiß trat beim SV Linx, nach einem kurzen Gastspiel beim VfB Bühl, 2016 seine zweite Trainerstation an - für ihn wären Pokalsieg und Meisterschaft eine Sensation. Villingens Coach Jago Maric kann dagegen auf eine langjährige und bewegte Fußballhistorie blicken. 2002 vom damaligen Zweitligisten Stuttgarter Kicker gekommen, war er langjähriger Spieler - und seit 2009 mittlerweile hauptamtlicher Trainer des FC. Er hat Höhen und Tiefen miterlebt. Seit dem letzten Pokalsieg 2017 gegen den SV Oberachern - und dem damit verbundenen Geldsegen - ist der FC Villingen auf Erfolgskurs.

Geht es jedoch nach SVL-Goalgetter Adrian Vollmer, dann wird nicht die Erfolgsserie des SV Linx, sondern die des FC Villingen am Montag gestoppt. Das Spiel ist in der ARD in einer Konferenzschaltung aller Amateur-Pokalendspiele zu sehen.(he)