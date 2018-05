Kein Punktverlust mehr

Davon haben sie im Schlussspurt der Landesliga-Saison alle beim SV Bühlertal geträumt, dass der TuS Oppenau patzt. Nun ist der SVB tatsächlich erstmals in diesem Jahr Tabellenführer und will dies auch nach dem Saisonfinale in zwei Wochen sein.

Einen Haken gibt es aber dennoch: "Wir gingen davon aus, dass wir in Oberkirch gewinnen", stellt SVB-Vorsitzender Norbert Welle klar. So werden die letzten drei Spieltage zur Nervenprobe, die beiden punktgleichen Topteams trennen gerade einmal vier Tore, die der SVB mehr geschossen hat. "Es wird eng, wir dürfen uns bis zum Saisonende keinen Ausrutscher mehr erlauben", fügt er hinzu.

Am Wochenende bestreiten der TuS und SVB beide Heimspiele, wobei die Oppenauer Aufgabe gegen den VfB Bühl schwerer erscheint als jene des Titelrivalen auf dem Mittelberg gegen Ottenau, das noch heftig um den Klassenerhalt kämpft.

Ausgerechnet der Erzrivale Bühl, der bei einem Sieg in Oppenau selbst noch eine letzte Chance auf die beiden Topplätze besitzen würde, kann also Schützenhilfe leisten. Welle will an dieses Szenario indes nicht so recht glauben: "Ich rechne nicht mit deren Nachbarschaftshilfe." Eine Woche später hat der SVB in Durbach mit TuS-Ausnahmespieler Jan Philipowski im letzten Auswärtsspiel freilich definitiv die härtere Nuss zu knacken als Oppenau beim ersten Absteiger in Hausach.

Warnung genug dürfte für den Favoriten sein, dass das Hinspiel in Ottenau der Außenseiter mit dem damals neu verpflichteten Giovanni Marotta überraschend 2:1 gewann. Welle: "Wir müssen unsere Chancen besser nutzen, in Oberkirch hatten wir genug davon."

"Damals haben wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wenn die aber ins Rollen kommen, kann man mit einer richtigen Packung vom Mittelberg runterfahren, die Trauben hängen dort hoch. Unser Abwehrverhalten muss dort stimmen", sagt Marotta. Die Situation, in die sein Team nach den zwei Niederlagen in Folge geraten ist, "wollten wir vermeiden, aber jetzt heißt es: Kopf hoch". Während Verteidiger Mahler diese Saison nicht mehr eingreifen kann, hofft er, dass bei Offensivkraft Cuttica "wieder der Knoten platzt. Chancen hatten wir gegen Elchesheim genug".